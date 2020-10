Założyciel legendarnego zespołu Van Halen walczył z rakiem od ponad dekady. Z informacji "TMZ" wynika, że w ostatnim czasie przeszedł serię chemioterapii. Ostatnie pięć lat spędził w podróży pomiędzy USA a Niemcami, gdzie poddawał się radioterapii.

ZOBACZ: 44 dni w śpiączce. Polski gitarzysta o zmaganiach z Covid-19

O śmierci poinformował syn muzyka na Twitterze. "Nie mogę uwierzyć, że muszę to napisać, ale dziś rano mój ojciec przegrał swoją długą i żmudną walkę z rakiem. Był najlepszym ojcem, o jakim mogłem zamarzyć. Każdy moment, który dzieliłem z nim na scenie i poza nią był darem. Moje serce jest złamane i nie wiem czy kiedykolwiek pozbieram się po tej stracie" - napisał Wolfgang Van Halen.

Eddie Van Halen w 2003 został sklasyfikowany na 70., a w 2011 na 8. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu Rolling Stone. Z kolei w 2004 roku muzyk został sklasyfikowany na 5. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów magazynu Guitar World.

Tydzień wcześniej, także z powodu choroby nowotworowej, zmarł Mark Stone, pierwszy basista zespołu Van Halen.

Van Halen to amerykańska grupa hard rockowa, powstała w 1971 w Pasadenie. Pierwotnie zespół nosił nazwę Genesis. Po odkryciu innego zespołu o tej samej nazwie, zmieniono ją na Mammoth, i później na Van Halen z tego samego powodu.

Grupa posiadała czterech wokalistów: David Lee Roth nagrał z zespołem siedem albumów studyjnych i był jego członkiem od 1974 do 1985, w 1996, i ponownie od 2006 roku; Sammy Hagar nagrał z zespołem cztery albumy studyjne i był jego członkiem od 1985 do 1996 i ponownie od 2004 do 2006; Gary Cherone był członkiem zespołu od 1996 do 1999 i nagrał tylko jeden album studyjny wraz z zespołem; Eddie Van Halen, który nie nagrał żadnych albumów studyjnych z zespołem jako wokalista, a był nim od 1971 do 1974.

W 2007 zespół został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

msl/ tmz.com, Reuters, polsatnews.pl