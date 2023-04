Hiszpańskie służby zatrzymały trzech mężczyzn przemycających ponad tonę haszyszu oraz prawie 70 beczek z benzyną. Przestępcy usiłowali początkowo zbiec przed organami ścigania motorówką. Na filmie z policyjnej akcji widać, że po krótkim pościgu postanowili porzucić kontrabandę na plaży, a następnie rzucić się do ucieczki między zaskoczonymi plażowiczami.

Operacja antynarkotykowa hiszpańskiej Straży Obywatelskiej (Guardia Civil) miała miejsce w piątek ok. godz. 4 rano u wybrzeży Majorki. Funkcjonariusze zaobserwowali łódź przemytników, płynącą z dużą prędkością od strony Afryki Północnej.

Gdy przestępcy zdali sobie sprawę z tego, że są obserwowani, rzucili się do ucieczki. Nie mieli jednak wystarczającej ilości paliwa na długi pościg na morzu, więc postanowili więc zostawić łódź oraz kontrabandę na plaży i rzucić się do ucieczki na piechotę.

Na filmie opublikowanym przez żandarmerię widać, jak przestępcy biegną między opalającymi się plażowiczami. Materiał z policyjnego helikoptera ukazuje także, że próbują uciekać przez teren nadmorskiego hotelu.

#OperacionesGC | Interceptada una narcolancha que se dirigía a gran velocidad a la costa de #Mallorca proveniente del norte de África.



▶️3 detenidos

▶️Incautados 1200 Kg de polen de #Hachís



🎞️ Imágenes del dispositivo👇 pic.twitter.com/zAmyO7dm4Q — Guardia Civil (@guardiacivil) April 22, 2023

Przemytnicy porzucili motorówkę na plaży. Funkcjonariusze otoczyli teren hotelu

Służby otoczyły resort i zatrzymały trzech mężczyzn. W sumie mieli przewozić 1,2 tony haszyszu oraz 68 beczek z benzyną.

ZOBACZ: Hiszpania: Akcja zatrzymania Polaka w Alicante. Czterech policjantów zostało rannych

- Przechwycono także należącą do przestępców łódź motorową służącą do transportu narkotyków - przekazał rzecznik Guardia Civil.

Wcześniej hiszpańska żandarmeria poinformowała o rozbiciu we współpracy z kolumbijskimi służbami szajki zajmującej się budową łodzi podwodnych dla karteli narkotykowych. Tego typy statki wykorzystywane są przez przestępców z Ameryki Południowej do przewożenia narkotyków do Europy i Ameryki Środkowej. W sumie aresztowano 12 osób.

WIDEO: Start Starship od SpaceX. Lot testowy największej rakiety w historii zakończony eksplozją Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkm/ sgo/polsatnews.pl