"Polacy znów marzą o idei ożywienia unii międzypaństwowej z Ukrainą i odbudowy niedokończonego imperium Rzeczypospolitej 'od morza do morza'" - stwierdził były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. To kolejne kłamstwo rosyjskiego propagandysty sugerujące to, że Polska ma wziąć udział w zajęciu ukraińskiego terytorium.