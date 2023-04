Informacja o nowych płaszczach pojawiła się w niedzielę, na jednym z rosyjskich, propagandowych kanałów w Telegramie, relacjonujących działania na froncie.

"Materiał pochłania ciepło wytwarzane przez ludzkie ciało i osłania przed kamerami specjalnych urządzeń, co pozwala na ciche podejście nocą do pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy" - czytamy we wpisie.

"Nie ma danych o powodzeniu lub niepowodzeniu wykorzystania takiego materiału, ale informacje mogą być przydatne dla obserwatorów pełniących nocny dyżur" - wskazuje ukraińska agencja UNIAN.

Specjalna struktura wewnątrz płaszcza

Wewnątrz płaszczy znajduje się struktura wykonana z materiału termoizolacyjnego. Po założeniu płaszcza, żołnierz może ukryć się przed kamerą termowizyjną, która wykrywa ciepło.

Takie urządzenia stosuje się na przykład do walk w nocy. Dzięki wysokiemu kontrastowi na ekranie wyraźnie widać cieplejszy od otoczenia obiekt.

Rosyjski dziennik "Moskowskij Komsomolec" zaznacza, że płaszcze są już wykorzystywane na froncie. Opisując je, za rosyjskim Telegramem redakcja używa określenia "peleryny-niewidki".

"Materiał całkowicie pochłania ciepło wytwarzane przez człowieka, przez co jest niewidoczny dla technologii. Wojsko, używając takich płaszczy przeciwdeszczowych, może potajemnie wykonać wszystkie niezbędne manewry, pozostając niezauważonym przez wroga" - podkreśla gazeta.

