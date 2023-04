Jak informuje w niedzielę rosyjski portal Mash, 21-letni Siergiej pochodzi ze wsi Izobilnoje, kilka kilometrów od Ałuszty na południu Krymu. Postanowił spotkać się z dawnym kolegą ze szkoły i "powspominać dawne czasy".

Kolega zgodził się na spotkanie, ale powiedział, że będzie w swoim domu dopiero za godzinę, więc Siergiej może poczekać na niego razem z mieszkającą w domu 94-letnią prababcią.

Siergiej "podchmielony przyszedł z wizytą, rozebrał się, wpadł w szał i zaatakował starszą kobietę" - relacjonuje portal.

Gwałt i próba ucieczki

Doszło do gwałtu. Kiedy do domu wszedł prawnuk kobiety, zobaczył, że Siergiej chrapie i leży na ciele starszej pani. Obudził go. Wówczas przestępca zorientował się, co zrobił i uciekł z budynku. Schował się w samochodzie.

Nie ukrywał się tam długo, bo szybko znaleźli go funkcjonariusze policji. Został aresztowany i przewieziony na komisariat.

To nie koniec historii. Według Mash rodzina Siergieja zaczęła grozić krewnym kobiety. Rodzice mężczyzny "obiecali zabić rodzinę ofiary", ponieważ ich zdaniem ta zrujnowała życie ich syna.

