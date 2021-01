Obrzuciła jajkami kościół. Grozi jej więzienie

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował, że z końcem grudnia śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Zofii N. - Podejrzaną oskarżono o obrazę uczuć religijnych przez znieważenie kościoła polegającym na trzykrotnym rzuceniu w jego drzwi jajkami – powiedział.

Wicedyrektor poznańskiej Galerii Miejskiej Arsenał pod koniec października rzuciła jajkami w drzwi kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; kościół parafialny na poznańskich Jeżycach pełni jednocześnie rolę świątyni garnizonowej. Nagranie swojego czynu Zofia N. opublikowała w mediach społecznościowych.

Zarzut obrazy uczuć religijnych

Na początku grudnia Zofii N. przedstawiono zarzut obrazy uczuć religijnych innych osób poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych.

Jak tłumaczyła wówczas jej zamiarem nie było obrażanie uczuć religijnych, a postawiony jej zarzut nazwała absurdalnym. - To nie była obraza jakichś konkretnych osób, ale wyraz mojego gniewu, buntu, mojego niezrozumienia dla tego, co się dzieje w Polsce; dla pseudoorzeczenia pseudotrybunału. To była część demonstracji organizowanych przez Strajk Kobiet. Był to wyraz mojego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tu chodziło o mnie, o prawa kobiet, nie o jakichś panów patriarchów - oni urażają nas od wieków – powiedziała.

Za obrazę uczuć religijnych grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

msl/ PAP