To nie jest decyzja polityczna, ja naprawdę chce dobrze dla społeczności rybackiej Morza Bałtyckiego - mówił na antenie Polsat News unijny Komisarz ds. Środowiska Virginijus Sinkevicius. Odniósł się w ten sposób do zakazu połowu dorsza we wschodniej części akwenu. Tłumaczył, że stoimy u progu "ekologicznej katastrofy", a podjęte działania mają na celu ochronić ten gatunek.