Specjaliści z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN pracują w warszawskim Rembertowie na terenie dawnego obozu NKWD dla jeńców wojennych. Działał on w latach 1944-45, u schyłku II wojny światowej, gdy Rembertów nie był jeszcze w granicach stolicy. Wcześniej w tym samym miejscu funkcjonował niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków.

W czwartek Instytut poinformował, że w dawnym obozie odnalazł szczątki co najmniej 15 osób, leżące w ośmiu grobach, w tym niektórych zbiorowych. Działania poszukiwawczo-ekshumacyjne trwają tam od 10 kwietnia.

Szczątki ofiar sowietów odkryte w Rembertowie

Odkrycie miejsc pochówku osób zamordowanych podczas wojny nie było dla ekspertów pełnym zaskoczeniem. Jeszcze wcześniej przypuszczano, że chowano tam ofiary zbrodniarzy z ZSRR. W 2015 roku natrafiono w pobliżu na szczątki, gdy przeprowadzano tam prace pod patronatem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

"Działania IPN prowadzone na jesieni ubiegłego roku potwierdziły istnienie tajnych pochówków (...). Trwają prace dokumentacyjne i ekshumacyjne, równolegle zaś prowadzone są prace poszukiwawcze. Obecny etap prac zaplanowano do połowy maja" - przekazał Instytut, który zamieścił również zdjęcia i nagranie na Twitterze.

🔴 W toku bieżących działań ujawniono 8 grobów (w tym kilka zbiorowych), w których znajdują się szczątki przynajmniej 15 osób. Obecny etap prac zaplanowano do połowy maja br.

Wojskowi podejrzewali, że pod ziemią znajdują się szczątki

Jak uściślił IPN, do działań w Rembertowie przygotowywano się od jesieni 2020 roku. Wtedy do IPN zgłosił się obecny dysponent terenu, czyli 2. Regionalną Bazę Logistyczną, prowadzący na nim jednostkę wojskową. Przypuszczał on, powołując się również na relacje świadków, że pod ziemią znajdują się groby.

"Działania prowadzone są we współpracy z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie" - podsumował IPN.

