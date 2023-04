Chociaż procesu starzenia się - jeszcze - nie można zatrzymać, a o postępującej wciąż metryce co niektórym przypomina siwizna, to dla niezadowolonych z utraty naturalnego koloru włosów być może jest jeszcze nadzieja. Naukowcy właśnie opublikowali obiecujące badania. Sądzą, że udało się im znaleźć przyczynę, dla której nasze głowy siwieją wraz z wiekiem.

Najnowsze badania wykazują, że za utrzymanie koloru włosów odpowiadają komórki macierzyste. Jednak wraz z wiekiem ich zdolność do tego może zostać zahamowana, a wręcz uniemożliwiona w miarę dojrzewania.

Niektóre z komórek macierzystych są w stanie poruszać się między tzw. kompartmentami (odrębne obszary w komórce eukariotycznej - red.) wzrostu w mieszkach włosowych. Z upływem lat nie są już w stanie przemieszczać się z taką łatwością, jak u młodego człowieka. Właśnie wtedy pojawiają się siwe włosy.

Siwienie włosów jednak odwracalne? Najnowsze badania dają nadzieję

Do takich wniosków doszli naukowcy z Grossman School of Medicine NYU. W badaniach skupili się na komórkach skóry myszy, które występują również u ludzi. Chodzi o komórki macierzyste melanocytów - melanoblasty (McSC).

Podczas normalnego wzrostu włosów komórki te nieustannie poruszają się między kompartmentami rozwijającego się mieszka włosowego. Wewnątrz tych obszarów są jednak narażone na sygnały wpływające na ich dojrzewanie.

ZOBACZ: Naukowcy z Niemiec: Mózg zmienia się pod wpływem cukru. Zaskakujące wyniki badań

Odkrycia sugerują, że podczas procesu starzenia się włosów, gdy wypadają, a następnie odrastają, coraz większa liczba McSC gromadzi się w kompartmencie komórek macierzystych zwanym wybrzuszeniem mieszków włosowych i już tam zostaje.

To uniemożliwia im dalsze dojrzewanie. Nie są w stanie też wrócić do swojego pierwotnego miejsca w przedziale, gdzie zostałyby pobudzone do regeneracji i przemiany w komórki pigmentowe (melanogeneza).

Przełom w leczeniu siwizny. Naukowcy są na dobrej drodze

Jeśli wnioski z badań przeprowadzonych na myszach potwierdzą się na ludziach, może to oznaczać, że naukowcy właśnie znaleźli potencjalny sposób na odwrócenie siwienia włosów - lub nawet całkowite temu zapobieżenie.

Optymizmu nie traci kierownik prac, doktor habilitowany w NYU Langone Health w Nowym Jorku, Qi Sun. "Nasze badanie poszerza podstawową wiedzę na temat działania komórek macierzystych melanocytów w celu nadawania kolorów włosom" - pisze w raporcie.

ZOBACZ: Australijscy naukowcy wyhodowali mięso z mamuta włochatego i zrobili z niego klopsa

"Nowo odkryte mechanizmy stwarzają prawdopodobieństwo, że takie samo stałe umiejscowienie komórek macierzystych melanocytów może występować u ludzi" - zaznacza Sun.

"Jeśli tak, wytycza to potencjalną ścieżkę odwracania lub zapobiegania siwieniu ludzkich włosów poprzez wspomaganie zablokowanych komórek w ponownym przemieszczaniu się między rozwijającymi się kompartmentami mieszków włosowych" - wyjaśnia naukowiec.

ZOBACZ: Naukowcy stworzyli elektroniczny opatrunek. Przyspiesza gojenie o 30%

Jedna z badaczek, Mayumi Ito, która jest profesorką na Wydziale Dermatologii im. Ronalda O. Perelmana i Wydziale Biologii Komórki na nowojorskiej uczelni Langone Health, tłumaczy, że "to utrata funkcji kameleona w komórkach macierzystych melanocytów może być odpowiedzialna za siwienie i utratę koloru włosów".

Kolejnym zadaniem dla naukowców będzie najpewniej zbadanie, jak przywrócić ruch McSC lub opracować metodę przenoszenia ich z powrotem do ich przedziału, aby mogły ponownie wytwarzać pigment.

WIDEO: Start Starship od SpaceX. Lot testowy największej rakiety w historii zakończony eksplozją Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

map/ sgo/polsatnews.pl