Nastolatka z Teksasu myślała, że stojące na parkingu auto należy do niej. Okazało się jednak, że wewnątrz siedzi nieznajomy mężczyzna. Chwilę później 25-latek zaczął strzelać do dziewczyny, która się pomyliła, jak i do jej koleżanki. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. Napastnik został zatrzymany w swoim domu. Był wtedy ubrany tak samo, jak w chwili ataku na cheerleaderki.

We wtorek po północy na parkingu w teksańskim miasteczku Elgin funkcjonariusze znaleźli w samochodzie dwie osoby trafione kulami. Jedną z nich, która była w stanie krytycznym, helikopterem przetransportowano do szpitala.

Drugą ranną, Heather Roth, opatrzono na miejscu. Jak powiedziała, wysiadła z samochodu przyjaciółki, bo wspólnie wracały z treningu cheerleaderek. Otworzyła drzwi pojazdu, który - jak myślała - należy do niej. Na miejscu pasażera siedział jednak obcy mężczyzna.

- Chłopak wysiadł, a ja opuściłam szybę i próbowałam go przeprosić. Gdy moja szyba była w połowie opuszczona, on po prostu wyciągnął broń i zaczął do nas strzelać - opisała dziewczyna.

"Pięć razy strzelił w samochód"

Nieco inaczej sytuację opisała trenerka zaatakowanych nastolatek Lynne Shearer. W rozmowie z dziennikarzami NBC powiedziała, że cztery osoby z jej drużyny zwykle dojeżdżały z Austin na treningi samochodem. Nastolatki zatrzymywały się w Elgin i tam parkowały swoje auta.

- Jedna próbowała wsiąść do niewłaściwego samochodu, ale kiedy chciała przeprosić, mężczyzna wyciągnął broń. Nastolatka cofnęła się do pojazdu swojej przyjaciółki. Próbowały przyspieszyć, a on około pięć razy strzelił z pistoletu w samochód - powiedziała Shearer.

Jak przekazało CNN, świadkiem zdarzenia był kierownik supermarketu. Policja posiada nagranie z parkingowego monitoringu. Widać na nim tablicę rejestracyjną samochodu podejrzanego. W ten sposób śledczy dotarli pod adres zamieszkania mężczyzny.

25-letni Pedro Tello Rodriguez Jr. został zatrzymany za postrzelenie cheerleaderek. Miał wówczas na sobie to samo ubranie, które śledczy dostrzegli na nagraniu.

Kolejna strzelanina w USA. Ofiarami młodzi ludzie, którzy się pomylili

To kolejny przypadek w tym tygodniu, gdy w Stanach Zjednoczonych ktoś strzela do młodych ludzi, gdy ci przez pomyłkę trafiają w niewłaściwe miejsce.

W poniedziałek 16-letni Ralph Yarl miał odebrać swoje młodsze rodzeństwo od znajomych rodziny, ale zapukał do niewłaściwego domu w sąsiedztwie. Jego właściciel, 84-letni mężczyzna, strzelił do chłopca. Ranny w głowę 16-latek walczy o życie w szpitalu.

Dzień później 20-letnia Kaylin Gillis podróżowała z trzema innymi osobami. W mieście Hebron przypadkowo wjechali na czyjś pojazd. Gdy zaczęli odjeżdżać, 65-letni właściciel posesji otworzył ogień w stronę auta, trafiając Gillis. Kobieta zmarła.

CNN zauważa, że USA są jedynym krajem, w który jest więcej broni niż ludzi. Około 120 sztuk przypada na 100 Amerykanów - wynika z badania Small Arms Survey.

