Niektórzy stracą na rozliczeniu PIT-u. Ekspert ostrzega

Termin rocznego rozliczenia mija za trzy tygodnie. Można to zrobić przez internet i na tę opcję decyduje się większość podatników. Doradca podatkowy przypomina, by osoby, które nie korzystają z pomocy specjalistów z biura rachunkowego, dobrze sprawdziły wszystkie informacje zawarte w rozliczeniu.

- Polecam sprawdzić to, co fiskus nam przygotował. Skarbówka przygotowuje nam takie informacje o przychodach i te pola nam wypełnia, jednak jak mamy prawo do jakiś ulg, zwolnień, musimy się rozliczyć z małżonkiem, to już sami powinniśmy sobie to przeklikać - przypomina adwokat i doradca podatkowy z kancelarii LTCA.

Rozliczenie PIT za rok 2022. Ekspert: Niektórzy stracą

Ekspert zwraca uwagi na ulgi, które mogą obniżyć kwotę naszego podatku. Mogą to być ulgi np. dla młodych, seniorów, osób z dziećmi. Pełną listę znajdziecie w tekście Interii.

Ekspert podatkowy przypomina o rozliczeniu

- Zawsze musimy zrobić dwie rzeczy - zastanowić się, jakie ulgi nam przysługują. Tych ulg jest sporo, one są skomplikowane i nie każdy wie, co mu się należy. Albo trzeba poczytać, albo zwrócić się do księgowej. Jeśli stwierdzimy, że nam się ulgi należą, musimy to zaznaczyć w rozliczeniu albo sprawdzić, czy jest uwzględnione przez fiskus. To są ulgi typu: na internet, termomodernizacja, rehabilitacyjna - one z automatu nie są liczone, my musimy sami wejść i kliknąć. Trzeba mieć też dowody, że konkretna ulga nas dotyczy.

Zmiany w systemie podatkowym. Na plus?

Eksperci podatkowi nie są przekonani do nowego systemu rozliczeniowego. Zarzycki podkreśla jednak, że większość podatników może być z niego zadowolona. Mniej entuzjastycznie mogą jednak reagować niektóre grupy, jak np. ci, którzy zarobili w ciągu 12 miesięcy 2022 roku powyżej 120 tysięcy złotych. Muszę spodziewać się dopłaty w rozliczeniu rocznym.

- Nasza perspektywa, ekspertów podatkowych, jest taka, że to się nie udało. Dużo pracy, ciężkie rozliczenie. Masa problemów, które sprawiły, że nikt nie wie, jak te podatki policzyć. Z perspektywy podatków, dla większości osób to się jednak udało. Patrząc statystycznie, większość zapłaci niższe podatki. Niektórzy stracą - przedsiębiorcy i ci, którzy zarabiają więcej.

Oszustwo na fiskusa

- Oszuści wysyłają maile, że ktoś dostał kod podatku i ma kliknąć w link. Jak temu zapobiegać? Założenie jest takie, że jeśli rozliczymy PIT, urząd skarbowy nas o niczym nie informuje. Nie dostajemy wiadomości SMS, maili, po prostu czekamy na zwrot maksymalnie do 90 dni. Jeśli ktoś dostanie taką wiadomość - niech ją usunie. Można też zadzwonić do urzędu skarbowego - radził Marcin Zarzycki.

O tym, jak rozliczyć samodzielnie PIT, przeczytasz w tekście Interii.

