Orlando Bloom jako ambasador dobrej woli UNICEF angażuje się w pomoc humanitarną na całym świecie. W 2022 roku spotkał się z ukraińskimi uchodźcami w Mołdawii i apelował o wsparcie dla osób pokrzywdzonych przez wojnę.

W weekend brytyjski aktor przyjechał na Ukrainę. Odwiedził działający w podziemiach kijowskiego metra ośrodek "Spilno", który pomaga dzieciom zapomnieć o wojnie. 46-letni aktor spotkał się z najmłodszymi i ich bliskimi, a swoją wizytę udokumentował w mediach społecznościowych.

"Przyjechałem na Ukrainę po raz pierwszy od 2016 roku. Nie spodziewałem się eskalacji wojny w całym kraju. Dzisiaj miałam szczęście słyszeć śmiech dzieci w ośrodku 'Spilno' wspieranym przez UNICEF, bezpiecznym, ciepłym i opiekuńczym miejscu, w którym dzieci mogą się bawić, uczyć i otrzymać wsparcie psychospołeczne" - napisał na Instagramie.

"Spilno" to po ukraińsku "razem", a takich ośrodków jest tu ponad 180. Ten, który dziś odwiedziłem, został zbudowany w metrze, aby zapewnić bezpieczeństwo. Na kilka godzin każdego dnia rodzice mogą zostawić tu swoje dzieci i dać im poczucie normalności. Jest tu też mnóstwo przyborów plastycznych i materiałów do rękodzieła, które pozwalają na twórczą ekspresję, z dala od presji dorastania w strefie działań wojennych. Dzieci na Ukrainie potrzebują powrotu do dzieciństwa" - czytamy we wpisie.

Orlando Bloom na Ukrainie. Rozmawiał z Zełenskim

Hollywoodzki gwiazdor spotkał się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, z którym rozmawiał m.in. o odbudowie kraju.

- Spotkałem się dziś z Orlando Bloomem, ambasadorem dobrej woli z ramienia UNICEF. Rozmawiałem też z pracownikami tej organizacji, która powstała, by udzielać dzieciom wsparcia i ochrony. Orlando Bloom działa na tym polu od dawna i w bardzo znaczący sposób. Odwiedził ukraiński Donbas jeszcze przed wybuchem wojny. Wie, co spowodowała rosyjska agresja i wie, że świat musi ją zatrzymać - skomentował spotkanie Wołodymyr Zełenski.

- Rozmawialiśmy m.in. o obudowie Ukrainy i szkolnej infrastrukturze. Jestem bardzo wdzięczny za jego pomoc - oznajmił prezydent.

W wyniku rosyjskiej agresji tysiące szkół na Ukrainie zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych. Prawie 2,7 miliona ukraińskich uczniów jest zmuszonych do nauki online lub hybrydowej. Około 1,5 miliona chłopców i dziewcząt z Ukrainy jest zagrożonych rozwojem depresji, lęku i innych problemów psychologicznych.



