Każdego roku na Ukrainie surogatki rodzą ponad 2 tys. dzieci, w większości dla cudzoziemców. W kraju działa ok. 50 klinik medycyny reprodukcyjnej, wiele agencji i biur pośredników - przekazuje BBC. "Wojna postawiła tysiące surogatek i przyszłych rodziców w jednakowo strasznej sytuacji" - zauważa portal.

Dzieci wciąż przybywa

Największa agencja na Ukrainie współpracuje z 500 surogatkami będącymi w różnych stadiach ciąży. Obecnie pod jej opieką jest 41 dzieci. Niemowlęta utknęły w Kijowie, a ich rodzice nie odbierają ich ze względu na wojnę z Rosją. W związku z zagrożeniem ostrzałami pielęgniarki wraz z dziećmi przeniosły się do piwnicy.

- Życie nie stoi w miejscu i codziennie rodzą się kolejne dzieci - wskazuje BBC.

- Jeśli w najbliższym czasie nic się nie zmieni, będziemy mieć pod opieką 100 niemowląt - mówi Denys Herman, prawnik z kliniki medycyny reprodukcyjnej.

Jak dodaje portal, firma zastanawia się, czy warto wywozić dzieci z Kijowa do bezpieczniejszego miejsca na zachodzie kraju, gdyż transport podczas wojny też wiąże się z ryzykiem.

To nie są pojedyncze przypadki

BBC opisuje m.in. historię Nastii z Charkowa, która kilka dni po zbrojnym wtargnięciu Rosji na Ukrainę urodziła dla pary cudzoziemców bliźnięta.

- Cały czas byliśmy w szpitalnym schronie - opowiadała. W związku z nieustającymi rosyjskimi ostrzałami Charkowa rodzice nie mogli przyjechać do miasta po niemowlęta. Dlatego Nastia, kilkoro pracowników agencji, jej dwoje dzieci oraz bliźnięta wyruszyli do granicy ukraińskiej, by przekazać niemowlaki rodzicom - pisze BBC.

Natalia, surogatka z miasta Czerkasy, jest w 10. tygodniu ciąży. Kobieta jest zmęczona z powodu ciągłych alarmów przeciwlotniczych, ostrzałów i nudności.

- To nie jest życie, tylko koszmar - mówi.

Portal relacjonuje też historie matek zastępczych z Ukrainy, które uciekły za granicę. Surogatka Tetiana (imię zmieniono) w dzień wybuchu wojny była w Zaporożu. Tego samego dnia wyjechała wraz z sześcioletnim synem do Polski. Christina - przyszła matka niemowlęcia - zaproponowała Tetianie, by zamieszkała w Wielkiej Brytanii. Kobieta zgodziła się. Tetiana jest jedną z kilku kobiet, które złożyły wniosek o specjalną wizę dla matek zastępczych - informuje BBC.

nat/PAP