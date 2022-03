W Kijowie trwa wydłużona godzina policyjna, która rozpoczęła się o godz. 20 w poniedziałek i potrwa do godz. 7 w środę. Choć, jak zapewniają władze, sytuacja w mieście jest pod kontrolą, to Kijów wciąż jest atakowany i od czasu do czasu w różnych dzielnicach słychać eksplozje.

- Czuć też drżenie ścian i okien po wybuchach - relacjonuje korespondentka PAP w stolicy Ukrainy.

Kijów. Dywersanci podają się za pracowników. Jest ostrzeżenie

Władze miasta proszą mieszkańców o większą ostrożność i opublikowały listę telefonów z firmami oferującymi wymianę okien. Podkreślają, że tylko pod wskazanymi numerami można uzyskać sprawdzoną pomoc bez narażenia się na działalność dywersantów.

Po nocnym, niedzielnym bombardowaniu Kijowa, kiedy zostało zaatakowane centrum handlowe Retroville w dzielnicy Podił, pojawiła się kolejna oficjalna odezwa władz miasta z prośbą o niepublikowanie w internecie przez mieszkańców zdjęć i nagrań zawierających ukraiński sprzęt wojskowy.

Atak na centrum handlowe. Zginęło co najmniej 8 osób

Okazało się, że zamieszkały w pobliżu centrum handlowego mężczyzna umieścił na TikToku film z elementami ukraińskich umocnień i żołnierzami. Chciał pokazać, że czuje się bezpieczny, gdyż obok są ukraińscy wojskowi.

Centrum handlowe zostało zaatakowane przez wojska rosyjskie. W wyniku potężnego wybuchu zginęło, wg danych władz miejskich, osiem osób, a samo centrum i trzy budynki w pobliżu zostały doszczętnie zniszczone.

bas/PAP