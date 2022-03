Trzech kosmonautów z Rosji, którzy w nocy z piątku na sobotę przybyli na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), założyło żółte kombinezony z niebieskimi motywami. To podobne barwy do tych znanych z flagi Ukrainy - państwa zaatakowanego przez rosyjską armię. - Każda załoga wybrała swoje kolory. Ponieważ zgromadziliśmy dużo żółtego materiału, musieliśmy go użyć - tłumaczył jeden z kosmonautów.