Nowe przypadki koronawirusa pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (1891), wielkopolskiego (1107), zachodniopomorskiego (843), dolnośląskiego (789), lubelskiego (739), kujawsko-pomorskiego (728), pomorskiego (721), śląskiego (693), łódzkiego (579), małopolskiego (537), lubuskiego (429), warmińsko-mazurskiego (356), świętokrzyskiego (279), opolskiego (230), podlaskiego (223) i podkarpackiego (160).

75 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez sanepid. Natomiast 1110 przypadków to powtórne infekcje SARS-CoV-2.

śląskiego (693), łódzkiego (579), małopolskiego (537), lubuskiego (429), warmińsko-mazurskiego (356), świętokrzyskiego (279), opolskiego (230), podlaskiego (223), podkarpackiego (160).

75 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 19, 2022

Prawie 7 tys. chorych na COVID-19 w szpitalach

Z powodu COVID-19 zmarły 33 osoby. Odnotowano też zgon zakażonych 86 osób ze schorzeniami współistniejącymi. Sobotnie dane oznaczają, że liczba wszystkich przypadków SARS-CoV-2 w Polsce od początku pandemii wzrosła do 5 885 446, a zgonów - do 114 206.

ZOBACZ: Rosjanie ostrzelali szpital w Trościańcu. "Zgłaszano też przypadki tortur i porwań"

W szpitalach jest 6 885 pacjentów z COVID-19, w tym 425 chorych podłączonych do respiratorów. Dla porównania, 19 lutego hospitalizowano 17 154 osoby z COVID-19.

Dla pacjentów przygotowano w szpitalach 17 078 łóżek covidowych i 1 544 respiratory. Na kwarantannie jest 63 178 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 5 227 909 zakażonych koronawirusem. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/vZaAuTWyVY — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 19, 2022

W Polsce wykonano 53 764 040 szczepień przeciw COVID-19, z czego 30 722 ostatniej doby.

Niedzielski chce końca maseczek i kwarantann covidowych

W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w Radiu Plus, że zarekomendował premierowi rezygnację ze wszystkich obostrzeń covidowych: noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, izolacji i kwarantanny.

ZOBACZ: Ministerstwo Zdrowia chce zakończyć obostrzenia covidowe. "Ostateczną decyzję podejmuje premier"

Dzień później Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resoru zdrowia, przyznał, że "każda rekomendacja ministra rodzi ekstremizmy po dwóch stronach". - Jedni opowiadają się kategorycznie za, inni kategorycznie przeciw - mówił w rozmowie z Polsat News.

Jak dodał, pozostaną zwolnienia lekarskie ze względu na COVID-19, nie znikną też testy na obecność koronawirusa. - Myślę, że teraz więcej osób zechce się testować i zdecyduje się na zwolnienie lekarskie, czyli poniekąd na samoizolację – ocenił Andrusiewicz.

Dr Grzesiowski protestuje. "Nie ma przesłanek medycznych do rezygnacji z obostrzeń"

Z decyzją Niedzielskiego nie zgadza się dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej ds. COVID-19. Jego zdaniem tempo zmniejszania się skali pandemii zwolniło do zera, "a wręcz tydzień do tygodnia są te same wyniki".

ZOBACZ: Dr Paweł Grzesiowski: nie można mówić o końcu piątej fali, za wcześnie na znoszenie obostrzeń

- Nie można mówić o końcu piątej fali, lecz raczej o korekcie zachorowalności, wynikającej z ferii i powrotu dzieci oraz skutków migracji. Do Polski przybyło bowiem wiele osób, które nie były szczepione. Na Ukrainie zaszczepiło się zaledwie 35 proc. społeczeństwa, a do tego przebywają w dużych skupiskach, są niedożywione i wychłodzone. To idealna sytuacja dla wirusa - wyjaśnił.

W jego ocenie, "nie ma naukowych i medycznych przesłanek", by rezygnować z obostrzeń.

WIDEO: "Trwa bojkot Konfederacji". Poszło o maseczki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsatnews.pl