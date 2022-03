Centrum Konferencyjne Ossa należące do Grupy Polsat Plus zmieniło się w schronienie dla kilkuset dzieci z ukraińskich domów dziecka, które w Polsce znalazły schronienie przed wojną. M.in. w ten sposób Fundacja Polsat i Grupa Polsat Plus pomagają uchodźcom z Ukrainy. Dzięki trwającej zbiórce udało się do tej pory zebrać ponad 10 milionów złotych. Pomóc może każdy.

Dzieci pochodzą m.in. z Kijowa, Charkowa czy Odessy. To dla nich Centrum Konferencyjne w Ossie w ciągu kilku godzin zamieniło się w nowym dom.

- Na początku dzieci nie wiedziały gdzie są. One tak naprawdę pierwszą dobę spały, a później musiały się nauczyć nowej sytuacji i zrozumieć, że są bezpieczne i tutaj im nic nie grozi - powiedziała Małgorzata Nawrocka, przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

"Kiedy wróciły ze schronów, okazało się, że ich domu dziecka już nie ma"

- Niektóre dzieci trafiły do nas bezpośrednio po bombardowaniach. Dzieci zostały wezwane do schronów z powodu alarmu bombowego, a kiedy wróciły, okazało się, że ich domu dziecka już nie ma - mówił Tomasz Wierczewski, Prezes Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Ossa.



Sprowadzone do Polski przez fundację Happy Kids dzieci od dwóch tygodni są m.in. pod opieką Fundacji Polsat.



- Jest to największy dom dziecka w Europie - podkreśla Wierczewski.

ZOBACZ: Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy. Przekażą miliony złotych



- Nie ma wyjątku, czy to jest sobota czy niedziela, 18:00 czy 6:00 rano. Codziennie jest tu wielki młyn - mówi Katarzyna Tomczuk, członek zarządu Polsat Media.



Tu, czyli w magazynie, który powstał w ośrodku należącym do Grupy Polsat Plus, gdzie zbierane i sortowane są dary: zabawki, żywność, sprzęt AGD.

- Nasi darczyńcy przywożą je wręcz tirami - podkreśla Tomczuk.

Centrum fitness stało się garderobą, a SPA punktem medycznym

Ubrania trafią do centrum fitness, które stało się garderobą. Środki chemiczne zostaną wykorzystane w pralni. Dawne SPA to teraz punkt medyczny, a stołówka to także szkoła, bo dzieci muszą kontynuować naukę.



Tam są nauczyciele z okolicznych szkół, którzy przychodzą bezpłatnie w tym momencie i zajmują się dziećmi. - mówi Tomasz Bocheński, wojewoda łódzki.





Wideo: Grupa Polsat Plus pomaga dzieciom z Ukrainy. Znalazły schronienie w Ossie

Wsparcie medyczne i wolontariuszy zapewnia wojewoda, choć pomóc może każdy.



- Te dzieci strasznie przeżywają, tęsknią za Ukrainą - mówi Małgorzata Nawrocka, przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.



Informacje o potrzebach są na stronie Fundacji Polsat . Prowadzona jest specjalna zbiórka, dzięki której już wpłynęło ponad 10 milionów złotych na pomoc dzieciom z Ukrainy.





Konto jest ogólnodostępne i może je zasilić każdy. Środki można wpłacać na rachunek o numerze:

96 1140 0039 0000 4504 9100 2004 z dopiskiem "Dzieciom Ukrainy"



Dodatkowe możliwości pomocy:



BLIK pod numer 885 219 256

- Kiedy jest dobro, kiedy jest uśmiech, kiedy człowiek jest z otwartym sercem, to jasne, że wszystkie problemy będą rozwiązane - mówi Julia Krasnpopolska, Koordynator Fundacji Happy Kids.



Na tyle, na ile to możliwe, Ossa - z dala od dźwięków syren alarmowych i wybuchów - pomaga zapomnieć dzieciom o koszmarze wojny.



red//Polsatnews.pl