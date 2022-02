Grupa Polsat Plus i Fundacja Polsat razem dla dzieci z Ukrainy

Do pomocy najmłodszym ofiarom wojny włączają się spółki z Grupy Zygmunta Solorza i rozpoczynają akcję pomocy dla dzieci Ukrainy. Do inicjatywy "Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy" włączają się: Telewizja Polsat, sieć Plus, platforma Polsat Box, Netia oraz ZE PAK i w sumie na start przekażą 5 milionów złotych w ramach zbiórki, którą będzie prowadziła Fundacja Polsat.