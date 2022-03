To jest wyniszczenie suwerennego, niepodległego narodu. Ma to znamiona ludobójstwa - tak działania Władimira Putina ocenił Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Prymas Polski, który w piątek był gościem Radia Zet, był pytany, jak nazwać to, co dzieje się na Ukrainie i to, co robi prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Ma to znamiona ludobójstwa - ocenił. To jest po prostu wyniszczenie suwerennego, niepodległego narodu - dodał.

Przywołał też słowa papieża Franciszka, który masakrą nazwał wydarzenia związane z rosyjską agresją.

Polak był także pytany o swoją wcześniejszą deklaracje, że jest gotów przyjąć uchodźców z Ukrainy.

Na dzisiaj jest tak, że przyjmujemy wszystkich w mieszkaniach wolnych, które mamy, jeżeli chodzi o budynki, zarówno rezydencję, jak i kurię diecezjalną - mówił. U mnie jeszcze jest to mieszkanie wolne. Czekam - dodał i przyznał, że przyjęta przez niego ma być rodzina.

Uchodźcy w Kościele. Zbiórka Caritas

Przekazał też, że duże grupy uchodźców przyjmowane są m.in. w seminariach duchownych, w domach rekolekcyjnych, domach parafialnych, domach zakonnych, na plebaniach czy w mieszkaniach prywatnych w zasobach diecezji. Przyznał jednak, że nie ma zbiorczych danych, ile osób zostało przyjętych przez instytucje kościelne.

Prymas mówił też o pomocy finansowej. Ostatnie 32 miliony złotych, które zostały zebrane na Caritas, to jest zbiórka w kościołach zrobiona - w czasie Środy Popielcowej i w niedzielę przed Wielkim Postem. To dla nas naprawdę wielkie zobowiązanie - powiedział.

180 tirów, które przejechały granicę ukraińską, to 40 milionów złotych, które już zostały na tę pomoc na Ukrainę przekazane. To jest wkład całego Kościoła w Polsce – dodał.

