"Problemy logistyczne nadal nękają słabnącą inwazję Rosji na Ukrainę. Niechęć do manewrowania w terenie, brak kontroli nad przestrzenią powietrzną i ograniczone zdolności przerzutu uniemożliwiają Rosji skuteczne zaopatrywanie wysuniętych oddziałów nawet w podstawowe towary, takie jak żywność i paliwo. Nieustanne ukraińskie kontrataki zmuszają Rosję do przekierowania dużej liczby wojsk do obrony własnych linii zaopatrzenia. Poważnie ogranicza to potencjał ofensywny Rosji" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Putin to szczwany lis"

Putin jest "tak szalony, jak szalony jest szczwany lis" stwierdził były szef dyplomacji Rosji Andriej Kozyriew. W rozmowie z amerykańską stacją MSNBC porównał kremlowską propagandę do walki między telewizorem, a lodówką.





Andriej Kozyriew to były pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Sowieckiego, pełniący to stanowisko do 1996 roku. W rozmowie ze stacją MSNBC był pytany m.in. o zmiany, jakie zaszły we Wladimirze Putinie na przestrzeni ostatnich lat oraz o rosyjską propagandę.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. SBU: rosyjski atak hakerski na ukraińskie portale informacyjne

- Putin to szczwany list, który pozuje na niezrównoważonego i nieobliczalnego. Pożyteczni idioci na Zachodzie próbują znaleźć mu bezpieczne wyjście z tej sytuacji, ale on sam potrafi o siebie zadbać - powiedział Kozyriew.

Na pytanie, czy w Putinie w ostatnich latach zaszły jakieś istotne zmiany, Kozyriew odpowiedział, że prezydent Rosji jest "tak szalony, jak szalony jest szczwany lis", nawiązując w ten sposób do popularnych twierdzeń, że inwazja na Ukrainę jest wynikiem obłąkania Putina.

WIDEO: Ukrainka zaproponowała pomoc dziennikarzowi Polsat News. Wzruszający moment podczas łączenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP