Minister Czarnek przekazał również na antenie Polsat News, że już 75 tys. ukraińskich dzieci uczy się w polskich szkołach - 10 proc. w oddziałach przygotowawczych, a 90 proc. w klasach polskich.

- Szanowni państwo samorządowcy, twórzmy oddziały przygotowawcze. Jedyny warunek to kwestia sześciu godzin języka polskiego. Naprawdę te dzieci lepiej czują się w swoim środowisku. W klasie polskiej przeżywają dodatkowy stres - stwierdził minister edukacji. Ocenił, że "niepotrzebne jest też przeładowywanie klas polskich i poszerzanie ich do 40 osób, co się dzieje w niektórych miastach". - Instrumentarium prawne i finansowe jest na tyle elastyczne, że dzisiaj to w państwa rękach jest tworzenie tych oddziałów przygotowawczych, by polskie dzieci mogły normalnie kontynuować edukację, a równolegle, abyśmy się zaopiekowali na najwyższym poziomie dziećmi ukraińskimi, ale nie odwrotnie. Oddziały przygotowawcze to coś, na co chcemy stawiać. Będziemy zmieniać przepisy prawa, jeśli ta elastyczność nie wystarczy - mówił Przemysław Czarnek.

Zapowiedział również wydanie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych innych obiektów niż szkolnych, których dyrektorzy mogliby używać do tworzenia oddziałów przygotowawczych.

Pytany o finanse odpowiedział: - Płacimy o 40 proc. więcej subwencji oświatowej rozliczanej w trybie miesięcznym. Pierwsze środki trafią na konta samorządów już w połowie kwietnia.

Przemysław Czarnek o nauczycielach z Ukrainy

- Skupmy się na tym, by przyjąć te dzieci w miarę naszych możliwości, a z biegiem czasu będziemy rozwiązywać problemy, jak na przykład zatrudnienie ukraińskich nauczycieli. Niewielu się zgłasza, bo nadal myślą, i mam nadzieję że dobrze myślą, że zaraz wojna się skończy i wrócą do domu. Tworzenie dzisiaj rozwiązań na wypadek, kiedy osoby uciekające z Ukrainy będą u nas przez najbliższy rok nie jest wskazane. Skupmy się na tym, co jest w tym momencie. Będziemy rozpoznawać rzeczywistość i adekwatnie do niej zmieniać przepisy - powiedział jeszcze Przemysław Czarnek.