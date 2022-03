"Biorąc pod uwagę opóźnienia w osiąganiu celów i brak kontroli nad ukraińską przestrzenią powietrzną, Rosja prawdopodobnie zużyła o wiele więcej broni wystrzeliwanej z powietrza niż pierwotnie planowano. W rezultacie Rosja prawdopodobnie ucieka się do używania starszej, mniej precyzyjnej broni, która jest mniej skuteczna militarnie i stwarza większe prawdopodobieństwo ofiar wśród ludności cywilnej. Najnowsze raporty ONZ wskazują, że do tej pory w konflikcie jest już 1900 ofiar cywilnych, w tym 726 ofiar śmiertelnych. Prawdziwa liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa i będzie rosła tak długo, jak długo będzie trwał konflikt" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.

Johnson: Ukraina płaci za to, że Zachód nie docenił rosyjskiego zagrożenia

- Jeśli spojrzeć wstecz na rok 2014 i na to, co się stało, gdy Putin zajął Krym (...), to zupełnie nie zrozumieliśmy zagrożenia, jakie stwarzał. Kraje europejskie wróciły do traktowania go tak, jakby był częścią wspólnoty. Ukraina płaci teraz za to cenę - mówił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w rozmowie ze stacją BBC.

Podkreślił, że Zachód musi doprowadzić do sytuacji, w której "nigdy więcej nie będzie podatny na szantaż Putina", zwłaszcza jeśli chodzi o uzależnienie od rosyjskiej ropy i gazu. Johnson był w środę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, gdzie próbował przekonać ich władze do zwiększenia produkcji, co pozwoliłoby uzupełnić lukę na rynku w razie rezygnacji z rosyjskiej ropy, ale nie złożyły one żadnych wiążących zobowiązań. ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Oblężenie Mariupola. Zginęło 2,4 tys. osób, samochody wyjeżdżają pod ostrzałem Wyraził przekonanie, że Putin nie docenił oporu Ukrainy i nie będzie w stanie odnieść tam zwycięstwa. - Putin musi zdać sobie sprawę, że nie może teraz odnieść sukcesu. Nie będzie w stanie zmiażdżyć Ukrainy i podbić jej, ponieważ Ukraińcy pokazali, że mają niezłomnego ducha. Więc musi się wycofać. Musi zamknąć tę sprawę. Musi wycofać swoje czołgi i broń. I musi znaleźć się rozwiązanie, które uszanuje wolę narodu ukraińskiego. I właśnie takie rozwiązanie poprze Wielka Brytania - oświadczył brytyjski premier.

ap/PAP