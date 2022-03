Po zakończeniu nadzwyczajnego spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli szef Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że konieczne jest skierowanie wspólnoty na nowe tory w dłuższym okresie. Jak dodał, chodzi m.in. o wzmocnienie sił na wschodniej flance Sojuszu.

Stoltenberg podkreślił, że NATO mierzy się dziś z nową rzeczywistością, dlatego też konieczne jest skierowanie systemu wspólnej obrony na nowe tory.

- Dzisiaj zleciliśmy naszym dowódcom wojskowym opracowanie opcji obrony we wszystkich dziedzinach. Ląd, przestrzeń powietrzna, morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna - powiedział. Jak dodał, jeśli chodzi o siły lądowe, oznaczałoby to "znacznie więcej sił we wschodniej części Sojuszu", w wyższej gotowości i z większą ilością sprzętu.

Stoltenberg: Nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na terytorium Ukrainy

Szef NATO odniósł się też do ewentualnego wysłania wojsk sojuszu na teren obleganej przez Rosję Ukrainy.

- Jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinniśmy przemieszczać naszych sił na terytorium Ukrainy; ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt nie wyszedł poza ten kraj - powiedział w środę szef NATO Jens Stoltenberg.