- Misja pokojowa NATO doprowadziłaby do tego, że przynajmniej na znacznej części Ukrainy zapanowałby pokój i spokój - stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też do prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i premiera Wielkiej Brytanii, aby tak, jak on, również pojechali do Kijowa. - Aby spojrzeli w oczy płaczącym matkom, umocnili wolę walki narodu ukraińskiego - wyjaśnił.