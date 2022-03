- Jeśli nie dojdzie do cudu lub śmierci Władimira Putina i innych bandytów, to przez kilka-kilkanaście lat będziemy mieli za wschodnią granicą Afganistan - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Paweł Kukiz. Dodał, że w wojnie Rosji z Ukrainą "Niemcy i Francuzi zachowują się jak szmalcownicy".

Paweł Kukiz jest jednym z polityków organizujących pomoc dla Ukrainy. Kilka razy odwiedził ten kraj z konwojem humanitarnym. Na antenie Polsat News apelował również o wsparcie zbiórki na sprzęt wojskowy dla tamtejszych żołnierzy.

- Potrzebny jest cały ekwipunek żołnierski - buty, skarpety, bielizna termoaktywna, kamizelki taktyczne, ciepłe kurtki… Naprawdę wiele rzeczy, również leki - wyliczał.

Podkreślił, że wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku, od Majdanu.

Wojna w Ukrainie. Kukiz: Niemcy i Francuzi zachowują się jak szmalcownicy

- Szczerze się dziwię tym, którzy myśleli, że Rosjanie nie wejdą lub wojna skończy się w 2-3 dni. Żeby tak było, Rosjanie musieliby zrównać Kijów i największe miasta z ziemią i wymordować ¾ ludności. Jeśli nie dojdzie do cudu lub śmierci Putina i innych bandytów, to przez kilka-kilkanaście lat będziemy mieli za wschodnią granicą Afganistan - mówił Kukiz.

Jego zdaniem w tej wojnie "Niemcy i Francuzi zachowują się jak szmalcownicy".

- Nie jestem w rządzie, mogę sobie pozwolić na takie wypowiedzi. Ogromne ilości tirów jadą przez Białoruś, zaopatrując Rosjan. Nord Stream 2, Gerhard Schröder w Gazpromie - jak to wszystko inaczej nazwać? - wymieniał polityk.

Kukiz: my starcia z Rosją nie wytrzymalibyśmy dłużej niż 2-3 dni

Kukiz podkreślił, że "nie chce wojny, chce pokoju" i dodał: - Trzeba zrobić wszystko, by to, co spotkało ukraińskie kobiety, nie spotkało naszych.

Odniósł się do kwestii ewentualnego przekazania przez Polskę MiG-ów.

- Ukraina powinna mieć MiG-i, ale niech dadzą je ci, którzy są w stanie sami się obronić. My starcia z Rosją nie wytrzymalibyśmy dłużej niż 2-3 dni. (…) Lewackie teorie, że zawsze będzie dobrze i fajnie, zostały obnażone. Dopóki ten potwór żyje, dopóki ta Rosja ma taką konstrukcję jaką ma, jest dla nas największym zagrożeniem, podobnie jak zbratowani z nimi w pewnych sytuacjach Niemcy. Dopóki nie dojdzie do mniejszej dawki miłości między tymi dwoma państwami, jesteśmy cały czas zagrożeni - stwierdził polityk.

