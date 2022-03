Podczas wspólnej konferencji prasowej obu przywódców, Erdogan poinforował, że podczas spotkania omawiano stosunki między Turcją a Polską oraz sposoby, w jaki sposób można je wzmocnić w przyszłości.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, Erdogan powiedział, że wraz z Dudą wymienili się opiniami i dodał, że 24 marca spotkają się ponownie na nadzwyczajnym szczycie NATO, który ma odbyć się w Brukseli.

"Podzieliliśmy się naszymi poglądami dotyczącymi bezpieczeństwa europejskiego. Zgodziliśmy się, że powinniśmy kontynuować dyplomatyczną drogę do zażegnania konfliktu" - mówił Erdogan.

Poinformował ponadto, że "my jako Turcja kontaktujemy się ze stroną rosyjską; jutro będziemy rozmawiać też ze stroną ukraińska" - dodał.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podziękował w środę Polsce, jej rządowi i instytucjom, za pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jest to zachowanie naprawdę godne podziwu - podkreślił Erdogan po spotkaniu w Ankarze z prezydentem Andrzejem Dudą.

Głównym tematem rozmów obu prezydentów była agresja Rosji na Ukrainę.

Na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Turcji podkreślał m.in. zaangażowanie Polski na rzecz pomocy Ukraińcom. "Polska prezentuje wspaniałą postawę, otwierając granice dla uchodźców z Ukrainy. To, co prezentuje sobą Polska, jest szczególnie godne gratulacji i ja sam osobiście bardzo dziękuję za to podejście" - powiedział Erdogan.

Dodał, że Turcja "najlepiej ze wszystkich państw rozumie z czym Polska musi się zmierzyć w ostatnim czasie". "Dlatego jeszcze raz dziękuję bardzo Polsce, polskiemu rządowi, wszystkim instytucjom za podejście do sprawy uchodźców. Jest to zachowanie naprawdę godne podziwu" - zaznaczył prezydent Turcji.

Andrzej Duda: Apeluje o międzynarodową pomoc dla Polski

Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej mówił o napływie uchodźców z Ukrainy. Jak stwierdził, dziś to już prawie dwa miliony ludzi, którzy przekroczyli naszą granicę.

- Jest to dla nas, dla Polski ogromne wyzwanie, śmiało można mówić o kryzysie. Jeśli nie otrzymamy wsparcia, znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji. Apeluję do całej wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla Polski - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Duda zauważył też, że Turcja jest jednym z krajów, które na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci była najbardziej dotknięta kryzysem uchodźczym.

- To tutaj miliony Syryjczyków ukrywało się przed bombami. Cieszę się, że mogłem z panem prezydentem porozmawiać o tych doświadczeniach. To są doświadczenia, z których możemy czerpać.

Duda: Liczę, że międzynarodowa wspólnota ofiarnie włączy się w odbudowę Ukrainy.

Prezydent Andrzej Duda wyraził też nadzieję, że zaprzestaniu rosyjskiej inwazji wspólnota międzynarodowa w sposób ofiarny włączy się w proces odbudowy wszelkiej infrastruktury na Ukrainie.

- Liczę na to, że wspólnota międzynarodowa w sposób ofiarny po zakończeniu konfliktu zbrojnego, po zaprzestaniu inwazji rosyjskiej w sposób ofiarny włączy się przede wszystkim finansowo w proces odbudowy wszelkiej infrastruktury także tej mieszkalnej na Ukrainie - powiedział Duda.

Jak zauważył, to będzie niezwykle potrzebne Ukrainie, aby ponownie mogła się normalnie rozwijać, aby ludzie mogli w niej normalnie żyć.

- To nasze wielkie zadanie, całego uczciwego, demokratycznego świata, aby w tym procesie dopomóc - podkreślił Duda.

Dodał, że rozmawiał też z Erdoganem m.in. o sytuacji w Syrii i Górskim Karabachu.

"Przestrzeń do współpracy jest ogromna"

Andrzej Duda odniósł się również do polsko-tureckiej współpracy gospodarczej, jak stwierdził, przestrzeń do niej jest ogromna.

- Przestrzeń, w której możliwe jest realizowanie współpracy polsko-tureckiej, wzajemnej wymiany gospodarczej, jest ogromna. Chcielibyśmy ją wykorzystać z pożytkiem dla naszych krajów - powiedział prezydent.