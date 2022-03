Władze w Kijowie nie wydały jak na razie żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie tych wybuchów.

Agencja AFP zauważa, że detonacje są czasami powodowane przez systemy obrony przeciwlotniczej.

#UPDATE At least three powerful explosions have been heard in Kyiv, @AFP journalists in the city report, although the cause is not immediately known.



An AFP journalist also saw a column of smoke rising in the distance, but has been unable to get there due to a night curfew pic.twitter.com/ta5HqlmVJB