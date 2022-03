Jak podały siły powietrzne Ukrainy na Telegramie, rosyjski dron typu "Forpost" fotografował najpewniej jednostkę wojskową w Jaworowie nieopodal Lwowa, by agresorzy dowiedzieli się o skali jego zniszczeń. Do ataku na to miejsce doszło w niedzielę.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Media: USA poinformowały sojuszników o możliwym wsparciu Rosji przez Chiny

"Następnie wleciał do Polski, wrócił w ukraiński obszar powietrzny i został zestrzelony przez naszą obronę przeciwlotniczą" - dodały wojska.

Ukraińskie wojsko: Rosja prowokuje bez wahania, wlatuje w przestrzeń państw NATO

Ukraińcy szukają szczątków maszyny. Przekazali też, że mają informacje o zestrzeleniu w Rumunii innego bezzałogowego statku powietrznego Orlan-10, również należącego do Rosjan.

ZOBACZ: Ambasadorowie państw członkowskich przy UE zatwierdzili czwarty pakiet sankcji wobec Rosji

"Okupanci kontynuują swoje prowokacyjne działania bez wahania, wlatując w przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO" - stwierdzili.

Do komunikatu armii ukraińskiej nie odniosły się jeszcze polskie władze. Na razie nie skomentowały jej także organy Sojuszu.

wka/polsatnews.pl