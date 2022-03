Liczba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy zostaną oddelegowani do pomocy uchodźcom z Ukrainy zostanie zwiększona do 6 tys. - poinformował w poniedziałek szef MON, Mariusz Błaszczak.

Szef MON poinformował o zwiększeniu zaangażowania WOT w pomoc uchodźcom z Ukrainy, podczas konferencji po odprawie z dowódcami brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Na podstawie analizy sytuacji podjąłem decyzję o tym, by zwiększyć zaangażowanie liczebne żołnierzy WOT w akcję, która została nazwana "Niezawodne wsparcie", do 6 tysięcy żołnierzy - powiedział Błaszczak.

Błaszczak: Wykorzystanie wiedzy i umiejętności żołnierzy WOT jest niezwykle ważne

Dodał, że do zadań żołnierzy WOT należy przede wszystkim pomoc uchodźcom w punktach recepcyjnych, ale także wsparcie w organizowaniu miejsc zakwaterowania tymczasowego czy przy transporcie.

- To niezwykle ważne, by żołnierze WOT, ludzie, którzy doskonale sprawdzili się w poprzednich sytuacjach kryzysowych, mogli również wykorzystać swą wiedzę, umiejętności, by wspierać uchodźców z Ukrainy - powiedział Błaszczak.

Szef MON: Wolontariusze odgrywają ogromną rolę, ale...

Szef MON podkreślił, że wolontariusze odgrywają ogromną rolę w działaniach na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy.

- Ale czas płynie i siłą rzeczy możliwości działań wolontariuszy są ograniczone. W związku z tym, tak jak to było w przypadku epidemii Covid, liczymy się z tym, że tę rolę, taką zasadniczą, będą przejmować żołnierze WO" - powiedział Mariusz Błaszczak.

Minister stwierdził też, że ramię w ramię z żołnierzami WOT, w pomoc uchodźcom angażowani są również podchorążowie z wojskowych uczelni.

- W zależności od potrzeb jesteśmy oczywiście gotowi, by jeszcze zwiększać liczbę zaangażowanego wojska - zadeklarował szef MON.

mst//PAP/Polsat News