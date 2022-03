Linia kolejowa nr 108, łącząca małopolskie Stróże z południem Podkarpacia, jest nieużytkowana na bieszczadzkim odcinku Uherce Mineralne - Ustrzyki Dolne - Krościenko, mającym około 30 kilometrów. W tej ostatniej miejscowości znajduje się polsko-ukraińskie przejście graniczne.

Z danych Straży Granicznej wynika, że w Krościenku, Korczowej i Budomierzu do naszego kraju pieszo dostało się w sumie 30,5 tys. osób. Natomiast tylko w poniedziałek w Krościenku odprawiono 10 autokarów wypełnionych uchodźcami.

Pociągi ewakuacyjne do Krościenka mają ruszyć 3 marca

Do przejścia granicznego w Krościenku prowadzi droga krajowa nr 84 do Sanoka, ale nie wystarcza ona, by wszyscy uciekający przed wojną sprawnie dostali się do naszego kraju. Z tego powodu kolejarze z PKP PLK w trybie pilnym rozpoczęli remont szlaku nr 108.

Jak informuje Jerzy Zuba, samorządowiec z pobliskiej gminy Zagórz, pierwsze pociągi ewakuacyjne odjadą z Krościenka w czwartek 3 marca. Będą to składy prywatnego przewoźnika SKPL, który swoją bazę ma właśnie w Zagórzu. W tej miejscowości uchodźcy przesiądą się do wagonów PKP Intercity.

- Dzieją się historyczne rzeczy. Ich głównymi bohaterami są kolejarze z zagórskiej sekcji PKP PLK, którzy podjęli się 'szaleńczego' zadania przywrócenia drożności torów - po to, aby pociągi mogły przewieźć bliskich ukraińskich bohaterów, walczących za wolność swojego państwa, Polski i całego świata - mówi Jerzy Zuba na nagraniu zamieszczonym na YouTube.

Rejsowych pociągów do Krościenka nie ma od 2010 roku

Odcinek linii nr 108 na odcinku Uherce Mineralne - Krościenko nie jest regularnie używany od 2010 roku, gdy ówczesne Przewozy Regionalne wycofały się z obsługi połączenia Zagórz - Chyrów w Ukrainie.

Z szyn - oficjalnie czynnych, lecz niezdatnych do prowadzenia rozkładowych połączeń - korzystają turyści, podróżując drezynami.

