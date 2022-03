Polska, jak i inne kraje członkowskie będą miały do dyspozycji fundusze, które będą poświęcone potrzebom uchodźców z Ukrainy - mówił rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer. Aktualnie pieniądze trafiają w głównej mierze do Ukrainy, ponieważ to tam są "najbardziej palące potrzeby" - zaznaczył.