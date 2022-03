"Wróg kontynuuje swoją praktykę: wychodzi, strzela i ukrywa się w wioskach. Tak, rozpoczynają operację lądową (...). Wiem, gdzie 200-300 z nich się znajduje" - przekazał Kim we wpisie na Telegramie, cytowanym przez agencję Ukrinform (https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3427737-russian-troops-hide-behind-backs-of-civilians-in-mykolayiv-region.html).

ZOBACZ: Ukraina. SBU: w przechwyconej rozmowie żołnierz rosyjski mówi, że kazano im strzelać nawet do dzieci

"Sprowadzili ludzi z ŁRL i DRL (tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej, separatystycznych, uznanych przez Rosję regionów na wschodzie Ukrainy - red). To nie są żołnierze. Mówią: 'Chcemy wrócić do domu. Czy dojdziemy stąd do domu na piechotę?'. Ale nie pozwala im na to ogień zaporowy. (Rosjanie) robią to, żeby odwrócić naszą uwagę" - dodał szef władz obwodowych.

Wojsko ukraińskie nie może ostrzeliwać wiosek

Jak podkreślił, wojsko ukraińskie nie może ostrzeliwać wiosek, do których wycofują się rosyjscy żołnierze.

Wcześniej w sobotę szef władz obwodu mikołajowskiego informował, że Rosjanie otworzyli ogień do obiektów cywilnych w Mikołajowie. W wyniku ostatnich ostrzałów w mieście nikt nie zginął, ale dwie osoby zostały ranne - przekazał.