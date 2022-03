W zamian, Białoruś będzie dostarczać Rosji nowoczesne technologie rolnicze - poinformowała agencja Reutera, powołując się na białoruską agencję Biełta.

Putin i Łukaszenka uzgodnili również wzajemne wsparcie w obliczu zachodnich sankcji, w tym dotyczące cen energii - dodaje agencja zaznaczając, że nie przekazano na ten temat dalszych szczegółów.

Pentagon: nie widzimy nadchodzącego zaangażowania wojsk białoruskich

- Nie widzimy żadnego nadchodzącego zaangażowania (w wojnę) sił białoruskich. Nie znaczy to, że nie może się to zdarzyć, albo że to się nie zdarzy; może też do tego dojść w sposób, którego nie widzimy - powiedział Kirby, odnosząc się do ukraińskich doniesień o rychłym wkroczeniu białoruskich żołnierzy. Dodał też, że nie może potwierdzić informacji ukraińskich władz o tym, że rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły atak na białoruską wioskę, by wciągnąć Białoruś w konflikt.

Rzecznik odnotował jednak słowa Alaksandra Łukaszenki cytowane przez białoruskie media państwowe o tym, że białoruskie siły powinny chronić tyły rosyjskich wojsk lub chronić linie zaopatrzenia.

- To pierwszy raz, kiedy powiedział coś o możliwym zaangażowaniu sił białoruskich, ale nie ma na razie wskazań, że do tego doszło, albo że to jest na horyzoncie - ocenił.

