Zwracając się do polskich parlamentarzystów oraz rządu prezydent Zełenski podkreślił, że Ukraińcy rozumieją, "dlaczego Polacy tak bardzo potrafią walczyć razem z innymi o wolność, za wolność i za Europę".

ZOBACZ: Wojna Ukraina-Rosja. Putin wydał rozkaz przygotowania prowokacji w postaci zamachu w Czarnobylu

Odniósł się również do katastrofy smoleńskiej z 2010 roku: Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczał dla was, i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada.

- Widzieliśmy wczoraj, jak i o czym mówiły państwa Unii Europejskiej. Widzieliśmy kto jest prawdziwym liderem, kto walczy o spójną i połączoną Europę, o wspólne europejskie bezpieczeństwo, a kto próbował nas powstrzymać, kto próbował was powstrzymać - dodał także Zełenski.

Zełenski: Polscy bracia i siostry są razem

Prezydent Ukrainy, który łączył się online z uczestnikami uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów zauważył, że liczbę 7 uważa się za szczęśliwą, a tylu sąsiadów ma Ukraina. - Czy daje nam to szczęście? Odpowiedź zna już cały świat, a lepiej niż inni, wie to 78 ukraińskich dzieci, które zginęły od rosyjskich rakiet i ostrzałów - powiedział.

Podkreślił, że Ukraina ma "sąsiada, który przyniósł na naszą ziemię biedę i wojnę, sąsiada, który działa bez Boga". - Gdy jest ktoś, kto bije jak bydlę, trzeba mieć kogoś, na kogo można liczyć, na kogoś, kto gdy ktoś inny atakuje twój dom, on wyciągnie do ciebie pomocną dłoń. 24 lutego nie miałem wątpliwości, kto będzie taką osobą, kto powie mi: 'bracie, nie zostaniesz z wrogiem sam na sam'. I tak się stało, i jestem za to wdzięczny" - powiedział Zełenski.

ZOBACZ: Uchodźcy z Ukrainy w Niemczech. Burmistrz Berlina: miasto jest na granicy wytrzymałości

- Polscy bracia i siostry są z nami i to jest naturalne - oświadczył prezydent Ukrainy.

- I już pierwszego dnia wojny było jasne dla Ukraińców i Polaków, że między nami nie ma jakichkolwiek granic - fizycznych, historycznych, osobistych, ludzkich. Po 16 dniach tej wojny ukraińska duma i polski honor, ukraińska śmiałość w bojach i polska szczerość, wspierają się, pozwalają nam powiedzieć, że między naszymi narodami jest już pokój, pokój między rodzinami, między braćmi. I chciałbym, by te słowa poczuli nasi wschodni sąsiedzi - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski wyraził też przekonanie, że pokój i dobre relacje zostaną osiągnięte także między Ukrainą i Białorusią. - Jesteśmy bliscy sobie, jesteśmy sąsiadami. Powinniśmy także z Białorusinami być braćmi i osiągniemy to - oświadczył.

Zełenski: Przyjęliście Ukraińców z braterską dobrocią

- Bracia i siostry Polacy, odczuwam, że już zbudowaliśmy niezwykły sojusz - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i podkreślił, że choć nieformalny jest to "sojusz, który wychodzi z ciepła naszych serc, a nie słów polityków na szczytach".

- To jak potraktowaliście naszych ludzi, których ratowaliście na swojej ziemi przed złem, które przyszło na naszą ziemię - mówił ukraiński polityk podkreślając, że dotąd Polska przyjęła ponad 1,5 miliona obywateli jego kraju, głównie kobiety i dzieci.

ZOBACZ: Możemy "legalnie" życzyć Putinowi śmierci. Facebook i Instagram pozwalają

- Przyjęliście ich w swoich rodzinach, z polską delikatnością, z braterską dobrocią i nic za to nie chcecie, robicie to z dobrego serca - tak jak między przyjaciółmi, rodziną" - mówił.

Zełenski zwrócił się też do prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. - Przyjacielu Andrzeju, droga Agato, twierdzę, że już się połączyliśmy. Połączyliśmy zgodnie ze słowami wielkiego Polaka Jana Pawła II, że będziemy wspólnie zdobywać i tworzyć wolność - mówił. - Jestem przekonany, że będziemy bronić wolności razem, razem z Wami - dodał.