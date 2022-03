W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie na Ukrainie nie zrobiły żadnych znaczących postępów - poinformował doradca w biurze prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Z kolei MSW Ukrainy podało, że policjanci wraz z członkami obrony terytorialnej w obwodzie sumskim zatrzymali 29 rosyjskich żołnierzy. Natomiast w obwodzie mikołajowskim "Rosjanie ponieśli klęskę i próbują to ukryć" - podały władze.

- Ostatniej doby wróg nie poczynił żadnych istotnych postępów na terytorium Ukrainy - oświadczył doradca w biurze prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

ZOBACZ: Podczas zgromadzenia posłów i senatorów także wystąpienie prezydenta Ukrainy

- Na północ i na zachód od Kijowa doszło do kontrataku wojsk ukraińskich. Takie same kontrataki miały miejsce na kierunku charkowskim. Nasze lotnictwo wykonało nocą potężne uderzenia na zgrupowania wroga. I to właśnie z zemsty wróg rozpoczął ataki rakietowe na lotniska w Iwano-Frankowsku, Łucku, na obwód kijowski, połtawski, charkowski, na miasto Dniepr i inne miejscowości - dodał.

MSW: pojmano 29 rosyjskich żołnierzy w obwodzie sumskim

Jak czytamy w komunikacie, mieszkańcy zauważyli w polu obok jednej z wiosek grupę podejrzanych osób w wojskowych mundurach. Zgłoszono to na policję. Zatrzymani powiedzieli, że szli w stronę granicy. Zostali przekazani odpowiednim organom - napisało MSW.

W obwodzie mikołajowskim Rosjanie ponieśli klęskę

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie ponieśli klęskę i próbują to ukryć zaplanowaną na 17 marca rotacją wojsk - powiedział w piątek w nagraniu opublikowanym na komunikatorze Telegram gubernator obwodu Witalij Kim.

- Rosja zaczyna już u siebie rozpędzać (protesty). Matki proszą o wycofanie poborowych z Ukrainy itd. Mają mieć rotację około 17 marca, ale to już koniec - ocenił Kim. ZOBACZ: Wojna Rosja-Ukraina. Media: walki pod Kijowem, ataki na Czernihów, dramatyczna sytuacja w Mariupolu - Chcą ukryć swoją porażkę w obwodzie mikołajowskim, przeprowadzając planowaną rotację. Ale nie zdążą. Chłopaki - Rosjanie - poddajcie się. Nie pozwolimy im zrobić zmiany - zapowiedział szef władz obwodu.

WIDEO: Potężna eksplozja w Ghanie. Zniszczonych ponad 500 domów, nie żyje co najmniej 17 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/PAP/Polsatnews.pl