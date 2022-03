Jak oświadczył premier Morawiecki, "po kilku godzinach dobrej, ożywionej debaty, stało się jasne dla wszystkich, że chcemy zobaczyć Ukrainę w Unii Europejskiej".

Jego zdaniem, Polska i niektóre inne kraje UE chciałyby integracji Ukrainy ze Wspólnotą "szybciej", ale są też kraje - jak Holandia - które wolałyby ten proces spowolnić.

- Z przyjętych zapisów deklaracji jasno wynika, że wszyscy zgadzamy się z tym, żeby Ukraina przystąpiła do UE. Ważne jest też zdanie, które znalazło się w deklaracji, które wskazuje na to, że chcemy wspierać Ukrainę w jej wysiłkach, aby przyłączyła się do naszej Europy - zauważył Morawiecki po nieformalnym unijnym szczycie.

Jego zdaniem, "trzy rundy sankcji zastosowanych przez UE wobec Rosji świadczą, że Europa jest zdecydowana walczyć z agresja rosyjską". - Chcemy dać nadzieję Ukrainie; wyraziliśmy ją również poprzez surowe sankcje na Rosję - zauważył.

Jak przyznał, dyskusja na szczycie "nie ogniskowała się wokół spraw sankcji tak mocno jak poprzednie dyskusje". - Ale wiadomo, że Polska postuluje, by były one jak najdalej idące - zapewnił Morawiecki. Nawiązując do innych państw Wspólnoty, wśród których pojawiają się głosy za niewprowadzaniem najostrzejszych sankcji na Rosję, polski premier powiedział: - Osiągnęliśmy bardzo dużo i przez stawianie wysokiej porzeczki podciągamy tych, którzy chcieliby czasami mniej.

