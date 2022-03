Prowadzący Piotr Witwicki zapytał Witolda Waszczykowskiego, czy podpisuje się pod słowami prezydenta Dudy, że "obecność Polski w NATO i UE to polska racja stanu".

- Zawsze tak było. Zabiegaliśmy o obecność w tych dwóch instytucjach od początku lat 90-tych, od kiedy tylko pozbyliśmy się ustroju komunistycznego i armii radzieckiej. Zaczęliśmy natychmiast marsz ku Zachodowi i uznaliśmy, że żadne pośrednie środki nie mogą skutecznie nas ochronić - powiedział były szef MSZ.

Waszczykowski podkreślił, że mimo kryzysu Polska nie powinna wstępować do strefy Euro. - Nie powinniśmy kierować się emocjami, a kalkulacją ekonomiczną. Ta strefa radzi sobie gorzej niż my. Jesteśmy ciągle na dorobku i musimy mieć wszystkie instrumenty - tłumaczył.

Piotr Witwicki podkreślił, że według ekonomistów, gdyby Rosja uderzyła na kraj strefy Euro to miałoby to większy impakt na arenie międzynarodowej. - To co? Rzucalibyśmy tym Euro w rosyjskie czołgi? - powiedział Waszczykowski. - Przestańmy żyć tym mitem, że Euro ześle nam raj na ziemi - podsumował.

Specjalne zgromadzenie posłów i senatorów

- Ataki ze strony rosyjskiej mają znamiona ludobójstwa, bo tak jest wtedy, gdy z premedytacją strzela się w osiedla, gdzie nie ma żadnych wojskowych instalacji, po to, aby zabijać zwykłych ludzi. Musimy zrobić wszystko, żeby zbrodniarze wojenni odpowiedzieli za to przed międzynarodowymi trybunałami - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas piątkowego Zgromadzenia Posłów i Senatorów.

- Widzieliśmy wczoraj, jak i o czym mówiły państwa Unii Europejskiej. Widzieliśmy kto jest prawdziwym liderem, kto walczy o spójną i połączoną Europę, o wspólne europejskie bezpieczeństwo, a kto próbował nas powstrzymać, kto próbował was powstrzymać - powiedział w specjalnym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Poprzednie programy "Gość Wydarzeń" do zobaczenia na polsatnews.pl

WIDEO: Krytyczna sytuacja na polach. Uprawy zagrożone. Obowiązuje zakaz wstępu do niektórych lasów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl