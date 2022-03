Historia Rosji pokazuje całe mnóstwo przykładów, kiedy ludzie brali np. tabakierę i uderzali tyrana w głowę i on ginął. Teraz historia się powtarza. Zostanie zamordowany, coś z nim zrobią, usuną go - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Wiktor Suworow, rosyjski pisarz, były oficer armii radzieckiej i radzieckiego wywiadu wojskowego.

Ludzie widzą, że Titanic już idzie na dno i trzeba uciekać, zająć miejsce w łódce, żeby gdzieś uciec. Widzimy, że są oligarchowie, którzy w wyniku polityki Putina wiele stracili i nie podoba im się to - mówił Suworow.

Jak dodał, "historia Rosji pokazuje całe mnóstwo przykładów, kiedy ludzie brali np. tabakierę i uderzali tyrana w głowę i on ginął. Teraz historia się powtarza. Zostanie zamordowany, coś z nim zrobią, usuną go".

- Nie chcę przewidywać, nie lubię tego, ale wyrażę swój osobisty punkt widzenia: nie dożyje do Bożego Narodzenia - podkreślił.

Wiktor Suworow jest rosyjskim pisarzem, publicystą i autorem książek historycznych. W przeszłości służył w sowieckiej armii, a następnie w wywiadzie wojskowym GRU, ale w 1978 r. zbiegł do Wielkiej Brytanii, w której mieszka od tego czasu.

Wojna w Ukrainie. Sankcje na Rosję i rosyjskich oligarchów

Po agresji Rosji na Ukrainę kraje zachodnie - w tym USA, Kanada, Wielka Brytania i Unia Europejska - nałożyły na Rosję i rosyjskich oligarchów szereg sankcji. W niektórych krajach przejmowane są aktywa i majątki osób powiązanych z Władimirem Putinem.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni około 100 amerykańskich wielkich biznesów opuściło rosyjski rynek.

Jak podaje portal Axios, kolejnym amerykańskim sektorem, który opuszcza rosyjski rynek są duże firmy prawnicze. Mają one zrywać więzi z rosyjskimi klientami, a nawet zamykać swoje moskiewskie biura. Ma na to wpływ także to, że amerykańskie i europejskie sankcje uderzają w duże spółki giełdowe nazywane blue-chip, a Rosja odcięła się od segmentów globalnego systemu finansowego.

Jak podkreśla serwis informacyjny, wielkie firmy prawnicze to tylko jeden z wielu sektorów uciekających z Rosji podczas inwazji na Ukrainę. Jest jednak kluczowy, ponieważ jego brak może pozbawić oligarchów i rosyjskie korporacje międzynarodowe podstawowych usług łączących ich z biznesem i systemami finansowymi.

W przeszłości amerykańskie i europejskie kancelarie prawne odegrały kluczową rolę w integracji Rosji ze światową gospodarką.

