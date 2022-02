Najważniejsze jest dla nas to, aby ci ludzie, którzy przyjechali do Polski, mieli gdzie mieszkać. Najbardziej interesuje nas to, aby znaleźć dla nich mieszkania, wolne pokoje - powiedział Wołodymir w rozmowie z polsatnews.pl. Mieszkaniec Tychów, po tym, jak dowiedział się o wybuchu wojny, przyjechał na granicę polsko-ukraińską dwoma busami. Mężczyzna zabrał stamtąd potrzebujących.