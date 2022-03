Prezydent podkreślił, że obecność naszych sojuszników z Kanady ma podwójny charakter. - Z jednej strony wyraz politycznego wsparcia, dodatkowo obok braterstwa broni i obecności kanadyjskich żołnierzy tutaj, w naszym rejonie, którzy wspierają, budują, architekturę naszego bezpieczeństwa, ale z drugiej strony to także i wyraz naszego wspólnego braterstwa z Ukrainą i z broniącymi swojej wolności, niepodległości, suwerenności Ukraińcami, którzy każdego dnia walczą przeciwko rosyjskiej napaści - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił też uwagę, że to właśnie Kanada od razu na samym początku konfliktu na Ukrainie przysłała do Polski, w rejon w pobliżu granicy z Ukrainą swoich żołnierzy.

- Żeby dodatkowo wsparli wszystkie działania humanitarne i wsparli także bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział Duda.

Duda: zbrodniarze wojenni muszą być bezwzględnie ścigani

Duda podziękował premierowi Kanady za to, że przybył do Polski, by dać świadectwo "siły i wspólnoty euroatlantyckiej i NATO". Podziękował też za wsparcie Polaków, którzy pomagają uciekającym przed wojną w Ukrainie, a także za wsparcie kierowane bezpośrednio do Ukraińców.

- Wierzę w to, że dla zwycięstwa i dla pokoju w Europie taka postawa jaką prezentuje Kanada ma znaczenie fundamentalne - podkreślił Duda. Podziękował też, za zdecydowane wprowadzenie przez Kanadę sankcji wobec Rosji, "po to, by jak najskuteczniej i jak najszybciej doprowadzić do wymuszenia zakończenia walki i zaprzestania niszczenia Ukrainy i mordowania ludności cywilnej".

Prezydent oświadczył, że wierzy, iż "zbrodniarze odpowiedzą przed trybunałem międzynarodowym, i że wspólnota międzynarodowa, będzie potrafiła to zrobić skutecznie". Zapewnił o polskiej pomocy tak, "żeby międzyrządowi prokuratorzy mogli jak najsprawniej zebrać dowody, i żeby procesy mogły zacząć się toczyć, i żeby sprawcy zbrodni zostali ukarani".

Premier Kanady: pomożemy Polsce w przyjmowaniu uchodźców

Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Kanady podziękował narodowi polskiemu za to, jak przyjmuje uchodźców z Ukrainy.

Podkreślał, że napaść Rosji na Ukrainę "powoduje destrukcję, w Mariupolu są bombardowane dzieci". - Jest to coś nie do pomyślenia i nie do przyjęcia. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania ognia, żeby móc ochronić cywilów - powiedział Trudeau.

Mówił też o kryzysie związanym z liczbą uchodźców z Ukrainy, których widzimy chociażby w Polsce. - Polacy przyjmują te osoby do swoich domów, ale musimy mieć jasność - Kanada pomoże wam - zadeklarował.

Premier Kanady: przeznaczymy 117 mln dolarów m.in na pomoc dla uchodźców

- Nasz rząd podwaja darowizny na rzecz Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża, będzie to kwota łączna 30 mln dolarów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te darowizny, pierwotnie byliśmy zaangażowani do poziomu 10 mln dolarów, teraz zwiększamy to do 30 mln dolarów. Oprócz tego będziemy świadczyli pomoc do wysokości 50 mln dolarów, te kwoty już zostały przydzielone doświadczonym partnerom i organizacjom, takim jak World Food Programme, Save the Children i innym, które działają w tym regionie - powiedział Trudeau.

W trakcie spotkania, premier Kanady poinformował także, że jego kraj przeznaczy 117 mln dolarów m.in na przyspieszenie procedur migracyjnych.

- 117 mln dolarów to kwota, którą przydzieliliśmy na specjalne działania związane z imigracją, m.in. przyspieszenie procedur imigracyjnych, aby Ukraińcy jak najszybciej mogli znaleźć się w Kanadzie, a tym samym zmniejszyć obciążenie tych krajów, jak Polska, które tak wiele robią w tym momencie - powiedział Justin Trudeau.

nb/PAP