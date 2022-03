Prezydent poinformował na wieczornym briefingu prasowym w Rzeszowie, że jego godzinna rozmowa z prezydentem USA Joe Bidenem poświęcona była obecnej sytuacji na Ukrainie.

- To była bardzo długa, bardzo szczegółowa rozmowa. Omówiliśmy wszystkie ważne tematy. Zależało mu na tym, żebym je przedstawił z naszego, polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia państwa należącego do Sojuszu Północnoatlantyckiego, które jest dzisiaj rzeczywiście na flance Sojuszu. Za naszą granicą toczy się w tej chwili wojna, w związku z tym my jesteśmy państwem, które ma w NATO szczególne znaczenie i na które NATO wśród wszystkich swoich członków zwraca szczególną uwagę - powiedział Duda.

Prezydent @AndrzejDuda: Bezpieczeństwo Polski jest zagwarantowane. Proszę, aby dalej pomagać uchodźcom. Niech udręczeni wojną ludzie znajdą u nas bezpieczne miejsce. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 4, 2022

- Pan prezydent (Biden) podkreślił jedno bardzo mocno, że jest nam wdzięczny za naszą postawę i żebyśmy byli spokojni, ponieważ artykuł 5. działa i Stany Zjednoczone razem z pozostałą częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego gwarantują nasze bezpieczeństwo. Chcę to bardzo mocno podkreślić, bo wiem, że wiele niepokoju jest wśród rodaków - możecie być przekonani szanowni państwo, że jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i cały Sojusz Północnoatlantycki stoi twardo za nami - oświadczył Duda.

"Polskie bezpieczeństwo to zarazem bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego" - dodał prezydent. Jak wskazał tę odpowiedzialność NATO podkreśla obecność dzisiaj w Polsce ponad 10 tys. żołnierzy USA, obecność na Podkarpaciu żołnierzy kanadyjskich oraz żołnierzy brytyjskich. Przypomniał, że na północy Polski są obecni także żołnierze z Rumunii.

Prezydent @AndrzejDuda: Z @POTUS omówiliśmy wszystkie ważne bieżące tematy, w tym także kwestie odbudowy Ukrainy. Przedstawiłem @JoeBiden sytuację na wschodniej flance Sojuszu. Prezydent USA podkreślił, że jest wdzięczny za to, co robimy i zapewnił, że NATO stoi za nami. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 4, 2022

Wizyta w Korczowej

Prezydent mówił też o swojej wizycie na przejściu granicznym w Korczowej oraz spotkaniu z żołnierzami z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Prezydent @AndrzejDuda: Morale naszych żołnierzy jest bardzo wysokie. Podziękowałem im za ochronę polskiej ziemi, ochronę naszych granic. Jestem wdzięczny wolontariuszom za oddanie i pomoc uchodźcom. Dziękuję moim Rodakom za postawę. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 4, 2022

Duda podziękował żołnierzom za ochronę polskiej granicy i za to, że panują nad kryzysem uchodźczym. Dziękował także wszystkim wolontariuszem, którzy pomagają uchodźcom "z przyjaźnią i oddaniem". - Ogromnie jestem za to wdzięczny moim rodakom za tę postawę. Ona robi ogromne wrażenie i wierzę w to, że ona zaprocentuje przyjaźnią pomiędzy naszymi narodami, która będzie trwała nie tylko przez dziesięciolecia, ale przez stulecia - podkreślił Duda.