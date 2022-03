- Pomoc Polski jest zarezerwowana tylko dla uchodźców bliższych kulturowo. Pomaganie innym, proszącym o ochronę na granicy białoruskiej, jest kryminalizowane - stwierdziła Janina Ochojska, przemawiając w Parlamencie Europejskim, w którym zasiada. Na jej opinię zareagowali politycy. - To uderzenie w polski rząd i rację stanu, wypowiedź w kierunku jątrzenia - uznał w Sejmie Piotr Kaleta z PiS.

Ochojska, przemawiając w PE, przyznała, że "Polska i jej rząd są obecnie postrzegane jako kraj przyjazny uchodźcom i wspierający Ukrainę". - Ale tak nie zawsze było - rozpoczęła swoje przemówienie europosłanka, która weszła do PE z list KO.

- Polskę zalewa obecnie fala pomocy i solidarności. Chcę państwu uświadomić, że to nie rząd, tylko Polacy, którzy do swoich domów przyjmują uchodźców z Ukrainy. To NGO-sy i samorządy, które organizują tę ogromną pomoc i wolontariusze obecni wszędzie tam, gdzie ktoś jest w potrzebie - stwierdziła.

Ochojska: pomoc Polski jest zarezerwowana tylko dla niektórych uchodźców

Jak dodała Ochojska, Polacy przywrócili swojemu państwu "wizerunek gościnnej i otwartej na uchodźców, niweczony przez ostatnie lata przez rząd". - Apeluję do instytucji UE o przekazywanie środków na pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz na pomoc dla uchodźców znajdujących się w Polsce - dodała.

Jej zdaniem, polska pomoc "jest obecnie zarezerwowana tylko dla niektórych uchodźców". - Tych bliższych kulturowo, mówiących podobnym językiem. Pomaganie innym migrantom proszącym o ochronę międzynarodową na granicy białoruskiej jest kryminalizowane, a osoby udzielające takiego wsparcia prześladowane - kontynuowała.

Zauważyła, że "rząd nie dopuszcza organizacji pozarządowych do granicy polsko-białoruskiej". - Nie róbmy różnic pomiędzy uchodźcami: skąd kto pochodzi, jakiego koloru ma skórę i kto bardziej zasługuje na pomoc. Konwencja Genewska obowiązuje na każdej granicy i w stosunku do każdego - podsumowała.

O Ochojskiej w Sejmie. Piotr Kaleta (PiS): przecierałem oczy ze zdumienia

Do słów Ochojskiej nawiązał w sejmowym przemówieniu poseł PiS Piotr Kaleta podczas debaty nad specustawą o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Pomoc naszym sąsiadom jest bardzo ważna i potrzebna. Istotną kwestią jest też to, że ta propozycja legislacyjna jest związana ze środkami finansowymi. Czy będzie mogła konsumować te środki z zewnątrz? - pytał polityk.

Stwierdził, iż potrzebny jest w tej chwili wspólny głos całej polskiej klasy politycznej, także tej funkcjonującej na arenie międzynarodowej. - Ze zdumieniem, przecierając oczy, kilka razy słuchałem wypowiedzi Janiny Ochojskiej. Jeżeli tacy ludzie w tym momencie będą tak zabierać głos, to do niczego dobrego nie prowadzi - ocenił.

"Wypowiedź Ochojskiej idzie w kierunku jątrzenia"

Jak podkreślił Kaleta, "w taki sposób głos zabiera osoba, która całe życie podobno pomagała drugiemu człowiekowi". - Jeżeli robiła to z czystości serca to moment, aby te wartości, którymi się kierowała, kierowały nią dziś - powiedział.

W jego opinii, "uderzenie w polski rząd i rację stanu, a także jedność naszego społeczeństwa, jest niebezpieczne i niedobre".

- Apeluję, by wpłynąć na polityków, zawsze "w gorącej wodzie kąpanych". Jeżeli nie mogą się powstrzymać, niech zamilkną. Teraz jest czas, abyśmy pokazali wszystkim, że na terenie Polski dzieją się sprawy ważne i trudne. To nie czas na jątrzenie, a wypowiedź Ochojskiej idzie w tym kierunku - zakończył.

Szczerba i Nowicka bronili Ochojską. "Zaprzestańcie obrażać ludzi"

Na wypowiedź Piotra Kalety zareagował Michał Szczerba z KO. - Dzięki Janinie Ochojskiej jest więcej dobra na świecie. Ktoś, kto jest jak krasnal przy gigancie, nie jest w stanie jej obrazić - ocenił z mównicy sejmowej.

Z kolei Wanda Nowicka z Nowej Lewicy "zaprotestowała przeciwko haniebnym, obrzydliwym słowom przeciwko wspaniałej postaci, jaką jest Ochojska". - Takie wypowiedzi obrażają nie te osoby, ale nas: posłów i posłanki Sejmu. Zaprzestańcie obrażać ludzi w tak obrzydliwy sposób - zaapelowała.

Politycy skomentowali wypowiedź europosłanki także na Twitterze. Poparcie dla słów Janiny Ochojskiej wyraziła np. Róża Thun, która w PE reprezentuje Polskę 2050 Szymona Hołowni. "Tak jest, Janka" - napisała krótko na Twitterze.

Tak jest, Janka! — Róża Thun (@rozathun) March 8, 2022

Zalewska pyta Tuska: podpisuje się pan pod słowami Ochojskiej?

Natomiast Anna Zalewska, europosłanka PiS, stwierdziła: "Pani Janina Ochojska po raz kolejny dała popis 'patriotyzmu', twierdząc, że nie pomagamy uchodźcom z Ukrainy. Wspomniała też o prześladowaniu uchodźców. Panie Donaldzie Tusku, podpisuje się Pan pod tymi słowami? Jeśli nie, żądam natychmiastowych działań".

Pani Janina Ochojska dziś w PE po raz kolejny dała popis „patriotyzmu”, twierdząc, że nie pomagamy uchodźcom z Ukrainy. Wspomniała też o prześladowaniu uchodźców. Panie @donaldtusk podpisuje się Pan pod tymi słowami? Jeśli nie, żądam natychmiastowych działań! — Anna Zalewska 🇵🇱🇺🇦 (@AnnaZalewskaMEP) March 8, 2022

Do sprawy odniosła się również sama Ochojska. "Wstawiłam się za równym traktowaniem uchodźców z granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej" - napisała, załączając nagranie ze swojego przemówienia z dopiskiem jednego z użytkowników, że słowa europosłanki to "skandal".

Debata w @Europarl_PL nt skutków wojny w #Ukraine. Wstawiłam się za równym traktowaniem uchodźców z granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiejhttps://t.co/FRCidS7h7Q — Janina Ochojska (@JaninaOchojska) March 8, 2022

Janina Ochojska jest europosłanką od 2019 roku. Weszła do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. W tym roku mija 30 lat od założenia przez nią Polskiej Akcji Humanitarnej.

wka/Interia/polsatnews.pl