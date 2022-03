- Okupanci chcą nas pozbawić prawa do życia. My tego prawa musimy bronić - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, Rosja w ciągu 30 lat nie straciła tyle sprzętu wojskowego, ile w ciągu minionych 13 dni. Apelował też do zachodnich polityków, by uniemożliwili Rosjanom loty nad jego krajem. - W 2022 roku, w Mariupolu, z odwodnienia zmarła dziewczynka - podkreślił.

Jak przypomniał Zełenski, "życie jest wartością bezwarunkową". - Prawo do niego powinien mieć każdy. Dokładnie o to walczymy w Ukrainie i tego chcą nas pozbawić ci słabi najeźdźcy z Rosji - dodał.

Jego zdaniem, tych wartości wraz z jego państwem powinien bronić cały świat. Dodał, iż Rosja w ciągu 30 lat nie straciła tyle sprzętu wojskowego, ile w ciągu minionych 13 dni, czyli od początku wojny.

- Ale w Rosji wystarczy maszyn do zabijania. Wystarczy rakiet do terroru, bomb do zrzucania na nas, na zwykłych ludzi, na Czernihów, Kijów, Odessę, Charków, Połtawę i Żytomierz, na dziesiątki ukraińskich miast, na miliony pokojowo nastawionych ukraińskich obywateli - wyliczał Zełenski.

Zełenski: Rosja blokuje dostawy wody pitnej do miast

Prezydent Ukrainy powiedział, że nie może tradycyjnie pozdrowić kobiet w dniu ich święta, ponieważ wokół "tyle jest śmierci". Opisał dramatyczną sytuację w okupowanych ukraińskich miastach, wspomniał o bombardowaniu Sum i o celowym mordowaniu ludności cywilnej w Mariupolu oraz zabranianiu cywilom opuszczania miasta.

Przekazał także, że świadomie blokowane są dostawy wody pitnej, a w tym ostatnim mieście z powodu odwodnienia zmarła 12-letnia dziewczynka.

- Wina za każdą śmierć oczywiście leży po stronie Rosji. Spoczywa ona na okupantach, ale odpowiedzialność za to jest także na tych, którzy od trzynastu dni nie potrafią podjąć decyzji o zapewnieniu bezpieczeństwa ukraińskiego nieba, gdzieś tam w Europie, na Zachodzie - powiedział ukraiński przywódca.

Prezydent zwrócił się do "narodów świata", mówiąc, że to, co dzieję się na Ukrainie to "zwykłe ludobójstwo".

Nieoficjalnie: będą nowe unijne sankcje na Rosję i Białoruś

PAP poinformowała we wtorek, że Komisja Europejska przygotowała nowy pakiet sankcji wobec Rosji i Białorusi za atak na Ukrainę. Źródło przekazało agencji, że według projektu trzy białoruskie banki mają zostać wykluczone z systemu SWIFT.

Na listach sankcyjnych mają się też znaleźć kolejni rosyjscy oligarchowie. KE proponuje również zakaz eksportu technologii morskich do Rosji.

Według wyliczeń ONZ, liczba uchodźców wojennych z Ukrainy sięgnęła już 2 mln - poinformował na Twitterze Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.



Two million. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022

wka/ml/PAP, polsatnews.pl