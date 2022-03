Huawei CBG Polska wydała komunikat po zakończeniu współpracy z Robertem Lewandowski. Przekazano, że firma tego żałuje i docenia długoletnią współpracę. "Życzymy mu samych sukcesów w przyszłości. Huawei przypomina równocześnie, że publikacja Daily Mail to fake news – zawarte w niej informacje są nieprawdziwe" - ogłosiła firma. O zakończeniu współpracy informował wcześniej agenta piłkarza.

Kapitan reprezentacji Polski był od dłuższego czasu "twarzą" numer jeden chińskiej firmy technologicznej, występując w jej reklamach na całym świecie. Decyzję o zakończeniu współpracy podjęto prawdopodobnie po pojawieniu się informacji o pomocy udzielanej przez Huawei krajowi agresora w zapobieganiu cyberatakom na rosyjskie serwery.

O współpracy Huawei z Putinem traktował raport opublikowany na łamach jednego z chińskich serwisów informacyjnych. Dokument został jednak błyskawicznie usunięty, ale postawił Huawei w bardzo trudnej sytuacji.

Jak donosi Daily Mail, dokument zarzuca chińskiemu gigantowi technologicznemu współpracę z Rosją w trakcie kryzysu związanego z cyberatakami przeprowadzanymi na rosyjskie strony rządowe i medialne. Huawei miało "pośpieszyć z pomocą Rosji", kiedy tylko jej cyberprzestrzeń została naruszona.

Huawei: publikacja Daily Mail to fake news

Do zarzutów wobec swojego rosyjskiego odpowiednika ustosunkował się polski oddział Huawei: "Huawei informuje, że publikacja Daily Mail na temat firmy to fake news. Zawarte w niej insynuacje są nieprawdziwe" - napisano w komunikacie.

Interia zapytała agenta Lewandowskiego czy zerwanie współpracy ma związek z działalnością firmy w Rosji, mimo zbrojnej napaści Putina na Ukrainę, Tomasz Zawiślak nie zajął konkretnego stanowiska. "Co do tego nie mamy pełnej informacji, dlatego poprzestanę na tym, co już oświadczyliśmy" - stwierdził.

