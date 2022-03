Komisja Europejska chce, aby "na długo przed 2030 rokiem" wspólnota była całkowicie niezależna od importu tego surowca z Rosji. Już w 2022 r. zmniejszenie zależności UE od rosyjskiego gazu miałoby być mniejsze o dwie trzecie. A to za sprawą przejścia na alternatywne dostawy i szybszy rozwój czystej energii. Szacuje się, że obecnie ok. 40 procent gazu importowanego do UE pochodzi z Rosji.