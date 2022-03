Po zbombardowaniu w sobotę przez Rosjan torów tuż przed planowaną ewakuacją cywili, rozpoczął się exodus z miasta. Odbywa się on w warunkach ciągłych ostrzałów i bombardowań. W niedzielę Rosjanie otworzyli ogień do uciekających cywili, zginęły cztery osoby, w tym dziecko.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Rosjanie terroryzują personel elektrowni atomowych w Czarnobylu i Zaporożu

Portal Suspilne opublikował nagranie, na którym widać ofiary tego ataku, a także innych uciekających z miasta mieszkańców, którym pomaga m.in. policja.

Z relacji obecnych na miejscu dziennikarzy, publikowanych m.in. przez telewizję Nastojaszczeje Wriemia, wynika, że zdesperowani mieszkańcy próbują dostać się do Kijowa m.in. idąc pieszo.

Rosjanie otworzyli w niedzielę ogień do ludzi w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by rozgonić demonstrację przeciwko najeźdźcom - podaje Interfax-Ukraina, powołując się na świadków. Rannych zostało pięć osób.

Świadkowie relacjonują, że Rosjanie strzelają do ludzi i wykorzystują granaty hukowo-błyskowe, by rozgonić demonstrujących. Bez względu na to ludzie pozostają na ulicy. Wzywają rosyjskich żołnierzy, by opuścili Ukrainę.