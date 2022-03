- I na czarnobylskiej, i na zaporoskiej elektrowni atomowej przebywają obecnie rosyjscy najeźdźcy. Zajęli te dwa obiekty - powiedział Suspilnemu szef ukraińskiego koncernu obejmującego elektrownie jądrowe na Ukrainie.

Jak dodał, okupanci mają na terenie zaporoskiej elektrowni 500 żołnierzy. - Do czarnobylskiej elektrowni według naszych informacji przybyło jeszcze tysiąc. Nie pójdą stamtąd. Bezpośrednio mówią o tym naszemu personelowi: róbcie to, co wam mówimy. - W innym przypadku pociągniemy was do grobów - przekazał Kotin.

- Tym terroryzują nasz personel. Całe kierownictwo elektrowni działa pod kierunkiem rosyjskiego dowódcy, który wydaje im rozkazy - powiedział szef Enerhoatomu.