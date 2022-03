Wcześniej Reuters informował, że amerykański sekretarz stanu Antony Blinken powiedział w czasie wizyty w Mołdawii, iż USA rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeżeli Warszawa zdecyduje się przekazać swoje myśliwce Kijowowi.

Szef włoskiej dyplomacji podkreślił, że "polski prezydent (Andrzej Duda) zadeklarował, że samoloty nie zostaną wysłane na Ukrainę".

W niedzielnym wydaniu programu "Gościa Wydarzeń" rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że "dyskusja, co do wsparcia przez NATO Ukrainy się toczy, ale żadne decyzje nie zapadły". - Jeśli decyzje o przekazaniu samolotów Ukrainie miałby zapaść, to musi być zgodność w całym NATO - mówił. Więcej na ten temat TUTAJ.

Jednocześnie - dodał - "jeśli ustanowimy strefę zakazu lotów, o co prosi Ukraina, oznaczać to będzie wysłanie naszych myśliwców, by zatrzymać Rosjan". - A jeśli chociaż tylko jeden nasz samolot zostanie zestrzelony, wybuchnie trzecia wojna światowa, bo musielibyśmy odpowiedzieć - zaznaczył Di Maio.

Uniknąć wojny

Minister wyraził przekonanie, że trzeba wspierać Ukraińców tworząc korytarze humanitarne i poprzez dyplomację, by doprowadzić do rozejmu, ale - jak dodał - "musimy uniknąć wojny, która zniszczyłaby cały kontynent".

Szef włoskiego MSZ mówił także, że prezydent Rosji Władimir Putin jest w coraz większej izolacji i "prowadzi rosyjską gospodarkę w przepaść".

- Kiedy widzicie obywateli rosyjskich na placach, to oni nie protestują tylko przeciwko wojnie, ale proszą też Putina, by ratował Rosję - dodał Di Maio i ocenił, że wprowadzone sankcje działają.