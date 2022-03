Marcin Fijałek w specjalnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" będzie rozmawiał z wiceszefem MSZ Marcinem Przydaczem, Pawłem Szczucińskim z PCPM, honorowym obywatelem Odessy Borysem Tynką, Szymonem Kardasiem z OSW, dr Dmytro Beshem ze szpitala klinicznego we Lwowie oraz z prof. Piotrem Grochmalskim, dyrektorem ISSASW. Transmisja w Polsacie, Polsacie News i na polstnews.pl. Początek od godz. 19:20.

Marcin Fijałek podczas wydania specjalnego poruszy ze swoimi gośćmi bieżące tematy związane z wojną na Ukrainie, tysiącami uchodźców, którzy każdego dnia uciekają z ogarniętego wojną kraju i sytuacją międzynarodową.

Wojna na Ukrainie

Sobota to dziesiąty dzień wojna w Ukrainie. Sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że "rosyjski okupant strzela do ludności cywilnej i wykorzystuje kobiety, dzieci i osoby starsze jako żywe tarcze". Ołeksij Reznikow apeluje do NATO o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

Wojska rosyjskie ostrzeliwują m.in. Mariupol i Wołnowachę.

Spotkanie Morawiecki-Blinken

Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem podkreślił, że należy odciąć Rosję od pieniędzy ze sprzedaży ropy i gazu.

