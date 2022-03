Koronawirus w Polsce dzisiaj. Ile nowych przypadków? Dane Ministerstwa Zdrowia, sobota, 5 marca

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (2007), wielkopolskiego (1761), kujawsko-pomorskiego (1209), zachodniopomorskiego (981), dolnośląskiego (947), lubuskiego (797), śląskiego (735), lubelskiego (712), pomorskiego (672), łódzkiego (605), warmińsko-mazurskiego (587), małopolskiego (580), świętokrzyskiego (407), podlaskiego (284), opolskiego (238), podkarpackiego (132).

83 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. 54 osoby zmarły z powodu #COVID19, 145 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem 5 734 041/ 112 535 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ostatniej doby wykonano 39 923 szczepień. Łącznie wykonano 53 487 084 iniekcji, z czego w pełni jest zaszczepionych 22 239 563 Polaków.

Dzienny raport dot. koronawirusa

W szpitalach przebywa 9 951 pacjentów z COVID-19, w tym 637 chorych podłączonych do respiratorów.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 23 002 łóżka i 1 984 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 75 180 osób. Wyzdrowiało dotąd 5 115 918 zakażonych.

W ciągu doby wykonano ponad 74,4 tys. testów na obecność koronawirusa

📊 W ciągu doby wykonano ponad 74,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/RxB0rUyQf0 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 5, 2022

W Polsce podano ponad 53,4 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19

Od początku rozpoczęcia szczepień w Polsce podano już 53 444 278 dawek. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 22 226 815 osób. Podano także 11 168 237 dawek przypominających.

Łącznie do Polski dostarczono 27 503 dawki, z których 55 974 230 dotarło do punktów szczepień. Zutylizowano dotąd 788 420 dawek szczepionki. Zgłoszono 18 199 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny – poza łagodnymi – jakie zanotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.

Według danych resortu zdrowia w woj. lubuskim w pełni zaszczepionych jest 55,63 proc. populacji regionu. Działa 297 punktów szczepień. W liczącym niespełna milion mieszkańców woj. opolskim wykonano 1 248 896 szczepień. W pełni zaszczepionych jest 461 067 mieszkańców województwa. Na kwarantannie przebywa 1719 osób.

Naukowcy: jedna osoba może mieć nawet kilka wariantów koronawirusa w różnych narządach

Naukowcy podają, że "jedna osoba może mieć nawet kilka wariantów koronawirusa SARS-CoV-2, chowającego się w różnych narządach, np. w nerkach czy śledzionie. Przy okazji tego odkrycia badacze jednak znaleźli dobry cel do zaatakowanie zarazka".





W miarę postępów pandemii kolejne warianty wyparły oryginalną postać wirusa z Wuhan, utrudniając walkę z pomocą szczepień i terapii przeciwciałami.

"Nieustanne pojawianie się nowych wariantów spowodowało całkowite zastąpienie oryginalnego wirusa, z dominującymi obecnie wariantami Omikron i Omikron 2" - podkreśla prof. Imre Berger z University of Bristol, autor nowego badania przedstawionego na łamach periodyku "Nature Communications". Jego treść znajdziesz tutaj.

